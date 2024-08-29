Долар утримує прибуток перед даними з інфляції в США

Долар стабілізувався в четвер, відігравши деякі з різких втрат попередніх сесій, а трейдери очікують на ключові показники інфляції в США, які можуть дати подальші підказки щодо перспектив процентних ставок в країні.

П'ятнична публікація базового індексу цін на споживчі витрати (PCE) - ключового показника інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система США - стала головною подією тижня, який був насичений важливими даними, що впливають на ринок, і тому валюти в основному перебували в певному діапазоні.

Тим не менш, долар утримав свої нічні прибутки на початку азіатських торгів у четвер, після того, як він виріс на 0,48% проти кошика основних валют-аналогів на попередній сесії. Аналітики також пояснюють це зростання попитом наприкінці місяця.

Євро впав з 13-місячного максимуму і востаннє коштував $1,1130. Фунт стерлінгів виріс на 0,08% до $1,3201, але був на деякій відстані від піку вівторка в $1,3269, найсильнішого рівня з березня 2022 року.

Австралійський долар відступив від восьмимісячного максимуму і востаннє становив $0,6793.

«PCE, безумовно, є найважливішою публікацією цього тижня в США, але я сумніваюся, що вона суттєво змінить очікування ринку щодо політики FOMC, якщо тільки не буде значного промаху», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки повністю врахували зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного місяця, при цьому ймовірність зниження на 50 б.п. становить 34,5%.

Бети інвесторів на неминуче зниження ставок в США ще більше зміцнилися після того, як минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл в Джексон-Хоул заявив, що «настав час» знизити ставки, приєднавшись до хору політиків ФРС, які останнім часом сигналізували про те ж саме.

Перспектива зниження ставок у США наступного місяця обвалила курс долара, який протягом більшої частини останніх двох років зростав завдяки агресивному циклу посилення монетарної політики ФРС та очікуванням того, наскільки можуть зрости ставки.

З тих пір долар впав на 2,9% за місяць, що поставило його на шлях найстрімкішого місячного падіння за останні дев'ять місяців.

Індекс долара востаннє був на рівні 100,94, стабілізувавшись після падіння до 13-місячного мінімуму 100,51 у вівторок.

Щодо інших валют, новозеландський долар виріс на 0,2% до $0,6258, в той час як ієна майже не змінилась і становила 144,57 за долар. За прогнозами, вона має зрости на 3,7% за місяць.

На противагу неминучому циклу пом'якшення ФРС, політики Банку Японії (БЯ) дали зрозуміти, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо інфляція залишиться на колишньому рівні, пропонуючи деяке полегшення для японської валюти, яка опинилася під величезним тиском через різку різницю в процентних ставках.

«Оскільки ФРС наближається до зниження ставок, а Банк Японії нормалізує все ще від'ємні реальні процентні ставки, пара USD/JPY повинна знизитись ближче до свого справедливого значення на рівні 135», - зазначають стратеги Lombard Odier у своєму аналітичному огляді.