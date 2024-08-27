Золото слабшає, але бети на зниження ставок і попит на «тиху гавань» утримують ціни вище 2500 доларів

Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок на тлі деякого тиску з боку відновлення долара, хоча перспектива зниження процентних ставок і зростання попиту на безпечні активи утримують жовтий метал в межах недавніх піків.

Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили зростання на тлі бетів на те, що зниження процентних ставок сприятиме відновленню попиту в найближчі місяці і компенсує ослаблення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером цієї металургійної продукції.

Спотове золото о 06:54 EET подешевшало на 0,4% до 2 507,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,5% до 2 542,05 доларів за унцію.

Спотові ціни залишалися на рівні рекордного максимуму близько $2 532 за унцію, досягнутого раніше в серпні.

Попит на золото з'явився на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки у вересні, після безлічі «голубиних» сигналів з боку центрального банку.

Але думки трейдерів розділилися щодо зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів, як показав CME Fedwatch. Дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції ФРС - будуть опубліковані в п'ятницю і, як очікується, проллють більше світла на це поняття.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Посилення геополітичних ризиків також сприяло зростанню попиту на золото як на актив-прихісток, оскільки переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС не принесли значного прогресу. Зіткнення між Україною і Росією тривали, а назріваючий конфлікт між східними і західними силами в Лівії викликав стрибок цін на нафту, ще більше налякавши ринки.

Інші дорогоцінні метали впали у вівторок, оскільки відскок долара з 13-місячних мінімумів також чинив тиск на ринки.

Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $961,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $30,30 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів після вихідних в понеділок виросли на 0,6% до 9 361,50 доларів за унцію, в той час як місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до 4 2780 доларів за унцію.

Протягом останніх сесій спостерігалося тривале відновлення червоного металу на бетах на те, що погіршення економічних умов в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, призведе до збільшення стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Перспектива зниження процентних ставок в США також зменшила занепокоєння з приводу рецесії в США і стимулювала бети на те, що м'яка посадка американської економіки допоможе підтримати попит на мідь.