Фінансові новини
- |
- 27.08.24
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото слабшає, але бети на зниження ставок і попит на «тиху гавань» утримують ціни вище 2500 доларів
08:26 27.08.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах у вівторок на тлі деякого тиску з боку відновлення долара, хоча перспектива зниження процентних ставок і зростання попиту на безпечні активи утримують жовтий метал в межах недавніх піків.
Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили зростання на тлі бетів на те, що зниження процентних ставок сприятиме відновленню попиту в найближчі місяці і компенсує ослаблення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером цієї металургійної продукції.
Спотове золото о 06:54 EET подешевшало на 0,4% до 2 507,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,5% до 2 542,05 доларів за унцію.
Спотові ціни залишалися на рівні рекордного максимуму близько $2 532 за унцію, досягнутого раніше в серпні.
Попит на золото з'явився на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки у вересні, після безлічі «голубиних» сигналів з боку центрального банку.
Але думки трейдерів розділилися щодо зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів, як показав CME Fedwatch. Дані по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції ФРС - будуть опубліковані в п'ятницю і, як очікується, проллють більше світла на це поняття.
Зниження ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.
Посилення геополітичних ризиків також сприяло зростанню попиту на золото як на актив-прихісток, оскільки переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС не принесли значного прогресу. Зіткнення між Україною і Росією тривали, а назріваючий конфлікт між східними і західними силами в Лівії викликав стрибок цін на нафту, ще більше налякавши ринки.
Інші дорогоцінні метали впали у вівторок, оскільки відскок долара з 13-місячних мінімумів також чинив тиск на ринки.
Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $961,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $30,30 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів після вихідних в понеділок виросли на 0,6% до 9 361,50 доларів за унцію, в той час як місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до 4 2780 доларів за унцію.
Протягом останніх сесій спостерігалося тривале відновлення червоного металу на бетах на те, що погіршення економічних умов в Китаї, який є найбільшим імпортером міді, призведе до збільшення стимулюючих заходів з боку Пекіна.
Перспектива зниження процентних ставок в США також зменшила занепокоєння з приводу рецесії в США і стимулювала бети на те, що м'яка посадка американської економіки допоможе підтримати попит на мідь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Законопроєкт про підвищення податків суттєво переписали
ТОП-НОВИНИ
|Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото слабшає, але бети на зниження ставок і попит на «тиху гавань» утримують ціни вище 2500 доларів
|Акції в Азії знижуються, Китай постраждав від канадських тарифів на електромобілі
|Валюти тупцюють на місці, оскільки ризики на Близькому Сході стримують оптимізм щодо зниження ставок
|S&P 500 знизився через падіння акцій Nvidia
|Обсяг 3-міс. депозитних сертифікатів виріс на 12 млрд грн - НБУ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
Бізнес
|Новий рекорд YouTube: Кріштіану Роналду створив свій канал та зібрав 1 мільйон підписників за 90 хвилин
|Microsoft оголосила про наміри прибрати панель керування з Windows 11
|Другий за величиною алмаз, який будь-коли витягували з шахти, виявлено в Ботсвані
|Nvidia дозволить прив'язувати облікові записи Xbox до сервісу GeForce Now, щоб автоматично входити в ігри
|Українська інді-гра Jitter про дослідження космосу за ШІ-систему космічного корабля отримала демо в Steam
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна