Азійські акції зростають на очікуваннях зниження ставок. Єна стримує зростання

У понеділок акції в Азії мали неоднозначну динаміку, отримавши деяку підтримку від очікувань зниження процентних ставок в США, хоча японські ринки відступили на тлі тиску з боку єни і бетів на підвищення ставок Банком Японії.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average наблизилися до рекордних максимумів після того, як коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла закріпили очікування щодо зниження ставки у вересні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, при цьому основна увага була прикута до ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня, а також до прибутку фаворита ринку корпорації NVIDIA, щоб отримати більше інформації про бум штучного інтелекту.

Японські акції відстали від стрибка єни: індекси Nikkei 225 і TOPIX впали приблизно на 1% кожен.

Пара USDJPY - яка вимірює кількість ієн, необхідних для купівлі одного долара - впала на 0,4% і наблизилася до мінімумів, досягнутих на початку серпня, на тлі зростаючої впевненості в тому, що Банк Японії підвищить відсоткові ставки ще цього року.

Яструбині коментарі голови Банку Японії Каузо Уеда посилили цю думку.

Зміцнення єни тиснуло на експортно-орієнтовані японські акції, тоді як перспектива підвищення ставок також створювала перешкоди для технологічного та експортного секторів, які сприяли зростанню японських акцій на початку цього року.

Сильніша єна також ще більше підриває торгівлю товарами за допомогою цієї валюти, яка слугувала засобом перекачування капіталу на високодохідні азійські ринки.

Очікується, що дані по інфляції в Токіо, які мають бути опубліковані цього тижня, дадуть більше підказок щодо шляху японських процентних ставок.

За винятком Японії, більшість інших азійських ринків зросли, слідуючи за Волл-стріт на очікуваннях зниження процентних ставок у США.

Австралійський ASX 200 додав 0,6% і знову наблизився до рекордних максимумів, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, що було викликано деякими втратами в акціях найбільших виробників мікросхем напередодні результатів Nvidia.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,8%, компенсувавши значні втрати попередньої сесії, а також уникнувши втрат на ринках материкового Китаю.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,3%, відповідно, під впливом постійних побоювань щодо уповільнення економічного відновлення.

Ринки також були дещо налякані тим, що Народний банк Китаю вилучив близько 101 мільярда юанів (14,2 мільярда доларів США) ліквідності з відкритого ринку.

Хоча це вилучення було спрямоване на зміцнення юаня, воно також викликало занепокоєння щодо того, який обсяг підтримки Пекін мобілізує для китайської економіки.

Уповільнення темпів зростання в Китаї стало ключовим фактором, що вплинув на настрої щодо Азії, а також призвело до значного відставання китайських ринків від своїх конкурентів.