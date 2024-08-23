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Азійські акції знижуються на тлі змішаних сигналів з Японії
08:32 23.08.2024 |
Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, оскільки ринки оцінили яструбині коментарі Банку Японії і змішані дані по інфляції в Японії, а основна увага була зосереджена на прийдешньому виступі голови Федеральної резервної системи.
Регіональні ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки відскок прибутковості казначейських облігацій і різке падіння акцій технологічних компаній призвели до значних втрат протягом ночі.
Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, прикуті до виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Холі пізніше в п'ятницю.
Виступ Пауелла відбудеться на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС знизить процентні ставки у вересні. Але ознаки швидкого охолодження ринку праці також підживлюють занепокоєння щодо уповільнення економіки США, що охолодило апетит до ризику на цьому тижні.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали приблизно на 0,2% кожен, причому обидва індекси налаштовані на посередній кінець тижня, оскільки відскок від втрат на початку серпня зупинився.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда під час парламентських слухань заявив, що він все ще вважає процентні ставки дуже низькими, і що вони потребують подальшого підвищення, щоб досягти нейтрального рівня. Уеда також підтвердив плани щодо подальшого підвищення процентних ставок, якщо інфляція залишатиметься стабільною - його коментарі пролунали після того, як Банк Японії підвищив ставки на засіданні наприкінці липня.
Але коментарі Уеди були дещо підірвані змішаними даними по індексу споживчих цін за липень. Дані показали, що базова і загальна інфляція ІСЦ зросла завдяки збільшенню споживчих витрат і підвищенню заробітних плат.
Але базова інфляція - яка не включає витрати на продукти харчування та енергоносії і є ключовим показником інфляції для Банку Японії - впала нижче цільового показника банку на рівні 2% на рік.
Цей показник викликав певні сумніви щодо того, скільки простору для маневру у Банку Японії для подальшого підвищення ставок.
Японські ринки були налякані яструбиним настроєм Банку Японії на початку серпня, хоча вони відіграли більшу частину свого падіння минулого тижня.
Азійські ринки переважно знизились і були налаштовані на середні тижневі показники, оскільки відскок від втрат початку серпня призупинився.
Технологічні індекси зазнали відносно більших втрат, слідуючи за втратами своїх американських колег, оскільки очікування прибутку від улюблениці ринку корпорації NVIDIA, що має бути опублікована наступного тижня, також викликало обережність.
Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,5%, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,9% через втрати основних китайських інтернет-компаній.
Китайські акції залишалися близькими до шестимісячних мінімумів, а індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в п'ятницю рухалися у флетово-низькому діапазоні. Цього тижня обидва індекси також знизилися на 1%.
Австралійський ASX 200 впав на 0,3%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття, хоча очікується, що індекс зіткнеться з опором на рівні 25 000.
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