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Банки почали видавати пільгові кредити виробникам української зброї, – Мінстратегопром
18:09 26.12.2024 |
Український банк видав перший кредит в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК.
Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР - він позичив 100 млн грн для збільшення оборотного капіталу на 1 рік під 5% річних, повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
"Програма доступних кредитів, яка запрацювала в цьому році, має фінансування на наступний - 500 млн грн. Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств - і, як наслідок, швидшому постачанню озброєння та техніки до Сил оборони", - сказав очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу на початку листопада.
Пільгові кредити для підприємств ОПК видаватимуть як на інвестиційні проєкти, так і на поповнення обігових коштів. На інвестиційні проєкти можна буде залучити до 500 млн грн на строк до 5 років, для поповнення оборотного капіталу - до 100 мільйонів гривень на строк до 3 років. Пільгова відсоткова ставка для виробників в обох випадках становитиме 5% річних, решту коштів за обслуговування кредиту покриватиме держава.
При цьому пільгові кредити надаватимуть лише ті банки, в яких є режимно-секретний об'єкт. Станом на зараз - це "Ощадбанк" і "Укрексімбанк", але цей перелік буде доповнюватись.
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