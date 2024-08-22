Азійські акції: Японія зростає завдяки позитивному PMI, інші приглушені через економічну невизначеність

Більшість азіатських акцій виросли в четвер на тлі зростання оптимізму щодо зниження процентних ставок у США, але загальний приріст був обмеженим, оскільки перегляд даних про зарплату налякав ринки.

Японські акції продемонстрували найкращі показники за день, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель показали стійке зростання в секторі послуг країни. Але китайські ринки відставали, тоді як зростання на більшості інших азіатських ринків було обмеженим.

Регіональні ринки сприйняли помірно позитивну динаміку Уолл-стріт, оскільки протоколи засідання Федерального резерву в кінці липня показали, що більше політиків підтримують зниження процентної ставки - подальші ставки на зниження у вересні.

Ф'ючерси на фондові індекси США на азіатських торгах не змінилися. Але оптимізм щодо зниження ставок був нівельований даними, які свідчать про серйозний перегляд у бік зменшення даних про заробітну плату в США за рік до березня 2024 року, що викликало занепокоєння щодо того, що уповільнення ринку праці може спровокувати потенційну рецесію в найбільшій економіці світу.

Цього тижня у центрі уваги виступ голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексоні Хоул у п'ятницю.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX продемонстрували найкращі показники в Азії, піднявшись на 0,8% і 0,4% відповідно.

Настрої щодо Японії підтримали дані PMI, які показують, що сектор послуг відзначає значне зростання другий місяць поспіль, оскільки місцевий попит підвищився завдяки зростанню зарплат.

Хоча виробничий PMI Японії скоротився більше, ніж очікувалося, загальна ділова активність продовжує зростати.

Потужність японської економіки сприяє подальшому підвищенню процентних ставок Банком Японії цього року, що може створити певні труднощі для місцевих ринків. Але очікується, що акції, які залежать від внутрішнього попиту, виграють від цієї тенденції.

Очікується, що дані про споживчу інфляцію в Японії, які будуть представлені в п'ятницю, дадуть більше підказок про економіку.

Більш широкі азіатські ринки зафіксували набагато менший приріст, оскільки оптимізм щодо зниження процентних ставок був пом'якшений відновленням занепокоєння щодо рецесії в США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% і 0,1% відповідно, причому настрої щодо країни не демонструють ознак покращення. Обидва індекси були на шестимісячному мінімумі.

Відродження акцій важкої ваги в галузі технологій і електронної комерції допомогло гонконзькому індексу Hang Seng піднятися на 0,6%, хоча індекс зазнав значних втрат з попередньої сесії.

Південнокорейський KOSPI залишився без змін після того, як Банк Кореї залишив процентні ставки незмінними, як і очікувалося, посилаючись на необхідність утримувати інфляцію під контролем, навіть якщо аргументи для можливого зниження ставок зростали на тлі пом'якшення економічних умов.

Австралійський ASX 200 піднявся на 0,2%, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на помірно негативне відкриття, і індекс зіткнувся з опором біля рівня 25 000.