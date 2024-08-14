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Азійські акції зростають на тлі помірного зростання інфляції в США; Китай відстає від ключових звітів
08:38 14.08.2024 |
Більшість азіатських акцій виросли в середу, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, оскільки слабкі показники інфляції у виробничому секторі підтримали бети на те, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки з вересня.
Але китайські акції відстали від своїх колег, оскільки основна увага була прикута до майбутніх звітів найбільших компаній країни, які мають бути опубліковані найближчими днями.
Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, а американські фондові індекси відіграли всі втрати минулого тижня на позитивних даних по індексу споживчих цін.
Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на торгах в Азії, оскільки основна увага була прикута до майбутніх даних по інфляції споживчих цін в країні, які можуть дати більше підказок щодо зниження процентної ставки у вересні.
В Азії японський TOPIX додав 0,4%, в той час як Nikkei 225 впав на 0,5%, оскільки відскок на японських ринках зараз, схоже, охолоджується.
Дані на початку цього тижня також показали, що інфляція японських виробників в липні зросла, як і очікувалося, що посилило побоювання, що стійке зростання інфляції дасть Банку Японії більше простору для підвищення процентних ставок.
Цього тижня основна увага прикута до даних по валовому внутрішньому продукту за другий квартал, які будуть опубліковані в четвер, після того, як в першому кварталі японська економіка скоротилася набагато більше, ніж очікувалося.
Австралійський ASX 200 додав 0,7%, а акції Commonwealth Bank of Australia зросли приблизно на 1% після того, як найбільший банк країни отримав більший, ніж очікувалося, річний грошовий прибуток і оголосив про рекордно високі дивіденди.
Акції великої четвірки банків-аналогів CBA також зросли, значною мірою компенсувавши 4%-ве падіння акцій ASX Ltd після того, як на біржового оператора подав до суду австралійський регулятор цінних паперів.
Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,7%, а місцеві акції технологічних компаній слідували за тривалим відскоком своїх американських аналогів.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки зростаючий конфлікт між продавцем коротких позицій Hindenburg, індійським регулятором цінних паперів і конгломератом Adani Group погіршив настрої щодо індійських ринків. Місцеві акції також були вразливі до фіксації прибутку.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng - на 0,2%.
Інвестори очікували на низку ключових звітів найбільших китайських компаній, які мають бути опубліковані найближчими днями.
Інтернет-гіганти Tencent Holdings Ltd (HK:0700) та JD (NASDAQ:JD).com (HK:9618) мають відзвітувати про свої прибутки за червень у середу, як і комунальні компанії CK Infrastructure Holdings Ltd (HK:1038) та China Resources Power Holding (HK:0836).
Alibaba Group (HK:9988) (NYSE:BABA), China Unicom Hong Kong Ltd (HK:0762), CK Hutchison Holdings Ltd (HK:0001) і Lenovo Group (HK:0992) повинні відзвітувати в четвер. Основна увага буде зосереджена на тому, чи змогли китайські компанії витримати погіршення місцевих економічних умов.
Крім звітів про прибутки, цього тижня також будуть опубліковані дані про промислове виробництво та роздрібні продажі в Китаї.
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