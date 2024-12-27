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НКЦПФР підготувала законопроєкт про нові правила роботи інвестфондів
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) розробила законопроєкт "Про інвестиційні фонди", спрямований на адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС.
"Законопроєкт створює правові засади для роботи інвестиційних фондів за стандартами ЄС, запроваджує нові категорії фондів - публічні (UCITS) й альтернативні (AIF), - встановлює правила для венчурних, соціальних і довгострокових фондів", - написав член Комісії Юрій Бойко за підсумками першої зустрічі-презентації законопроєкту з представниками ринку й Українською асоціацією інвестбізнесу.
За його словами, передбачається перехідний період для трансформації наявних інститутів до європейських стандартів.
Згідно з презентацією, передбачається набуття законом чинності з 1 січня 2027 року, крім окремих положень, які почнуть діяти вже після набуття Україною статусу члена ЄС, тоді як чинний закон "Про інститути спільного інвестування (ІСІ)" втратить чинність через три роки. НКЦПФР протягом шести місяців після набуття чинності новим законом має привести у відповідність свої нормативно-правові акти.
"Подальші кроки - робота над текстом законопроєкту, приділення особливої уваги концепту трансформації наявних ІСІ", - зазначив Бойко.
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