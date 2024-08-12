Кількість угод із облігаціями українських емітентів у липні збільшилася на 37% при скороченні обсягу вдвічі - РЦ

Кількість угод із облігаціями українських емітентів, оброблених Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ), у липні зросла на 37% - до 1776, тоді як обсяг таких операцій знизився з 302,9 млн грн до 159,6 млн грн.

Як повідомляється на сайті РЦ, ситуація з операціями з облігаціями іноземних емітентів протилежна - їх кількість зменшилася на 10% (до 161), а обсяг збільшився на 40% - до 5,3 млрд грн у липні з 3,8 млрд грн у червні.

У РЦ зазначили, що значно знизилася кількість угод з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) у євро: на 74% - до 142, водночас їхній обсяг зменшився до EUR6,4 млн із EUR12 млн. Із доларовими ОВДП ситуація схожа: кількість операцій із ними зменшилася на 72,7% - до 959 із 3,5 тис., водночас обсяг знизився на 17% - до $64,9 млн у липні з $78,5 млн місяцем раніше.

Кількість операцій із гривневими ОВДП скоротилася майже на 34% - до 19,05 тис., а обсяг зменшився більш ніж на 10% - з 43,6 млрд грн у червні до 38,9 млрд грн у липні.

Водночас значно додався обсяг угод з облігаціями зовнішніх держпозик: у червні він становив 68,78 млн грн, тоді як у липні - майже 220 млн грн, водночас їхня кількість зросла несуттєво - до 106 з 85.

Кількість угод з акціями українських емітентів зменшилася вдвічі (до семи), тоді як обсяг опустився до рекордно низького рівня і становив 143,8 тис. грн (4,1 млн грн у червні). Раніше настільки маленький обсяг угод з акціями українських емітентів було зафіксовано в серпні 2023 року, тоді він становив майже 300 тис. грн.

Щодо операцій з акціями іноземних емітентів, то з ними ситуація така сама: їхній обсяг зменшився на 58% і становив 1,44 млн грн (5,7 млн грн попереднього місяця), тоді як кількість зменшилася до восьми з 19.

Несуттєво зменшилася кількість операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування (ІСІ) - до 215 з 220, тоді як обсяг скоротився на половину і становив 548 тис. грн.

РЦ також зазначив, що найактивнішими брокерами-учасниками клірингу в липні були (мірою зменшення) ICU, "БТС Брокер", ТОВ "Універ капітал", ПриватБанк і Укрексімбанк.

Другу п'ятірку сформували "ФК "Даліз-Фінанс", Сенс Банк, Укргазбанк, Таскомбанк, "Кінто, Лтд".