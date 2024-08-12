Ціни на золото стабілізувалися, а дані по індексу споживчих цін очікують на нові підказки щодо процентних ставок

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у понеділок, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки трейдери очікують на нові підказки щодо процентних ставок у США з ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня.

Минулого тижня жовтий метал зазнав різких коливань на тлі підвищеної волатильності на більш широких фінансових ринках, хоча він і завершив тиждень з незначним підвищенням. Жовтий метал також отримав вигоду від попиту на прихісток на тлі побоювань щодо розширення війни на Близькому Сході, а також у зв'язку з тим, що Україна почала наступ на Росію.

Спотове золото о 07:03 EET подорожчало на 0,1% до 2433,62 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні стабілізувалися на рівні 2472,20 доларів за унцію до 01:03 за східноєвропейським часом.

Спотове золото також було дешевше на 50 доларів від рекордного максимуму. Але подальше зростання жовтого металу стримувалося очікуванням даних по інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані в середу.

Очікується, що показник покаже, що інфляція дещо сповільнилася в липні, що дасть Федеральній резервній системі більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати відсоткові ставки.

Трейдери розділилися в думках щодо того, на 25 чи 50 базисних пунктів знизить центральний банк процентну ставку у вересні.

Зниження процентних ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали в понеділок коливалися в межах діапазону. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $931,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $27,595 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь трохи виросли в понеділок, але зазнали значних втрат в останні тижні на тлі погіршення настроїв по відношенню до найбільшого імпортера - Китаю.

Занепокоєння з приводу більш широкого економічного спаду також негативно позначилося на червоному металі, враховуючи, що уповільнення економічного зростання не обіцяє нічого хорошого для попиту на мідь.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $8 853,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,9912 за фунт.

Обидва контракти різко впали за останній місяць на тлі низки слабких економічних показників з Китаю. Особливе занепокоєння викликали дані, що свідчать про скорочення імпорту міді в Китай два місяці поспіль.

Цього тижня очікується ще більше економічних показників з Китаю, а в четвер будуть опубліковані дані з промислового виробництва і роздрібних продажів.