Фінансові новини
- |
- 12.08.24
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото стабілізувалися, а дані по індексу споживчих цін очікують на нові підказки щодо процентних ставок
08:44 12.08.2024 |
Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у понеділок, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки трейдери очікують на нові підказки щодо процентних ставок у США з ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня.
Минулого тижня жовтий метал зазнав різких коливань на тлі підвищеної волатильності на більш широких фінансових ринках, хоча він і завершив тиждень з незначним підвищенням. Жовтий метал також отримав вигоду від попиту на прихісток на тлі побоювань щодо розширення війни на Близькому Сході, а також у зв'язку з тим, що Україна почала наступ на Росію.
Спотове золото о 07:03 EET подорожчало на 0,1% до 2433,62 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні стабілізувалися на рівні 2472,20 доларів за унцію до 01:03 за східноєвропейським часом.
Спотове золото також було дешевше на 50 доларів від рекордного максимуму. Але подальше зростання жовтого металу стримувалося очікуванням даних по інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані в середу.
Очікується, що показник покаже, що інфляція дещо сповільнилася в липні, що дасть Федеральній резервній системі більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати відсоткові ставки.
Трейдери розділилися в думках щодо того, на 25 чи 50 базисних пунктів знизить центральний банк процентну ставку у вересні.
Зниження процентних ставок є позитивним фактором для золота, оскільки воно зменшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.
Інші дорогоцінні метали в понеділок коливалися в межах діапазону. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до $931,40 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $27,595 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь трохи виросли в понеділок, але зазнали значних втрат в останні тижні на тлі погіршення настроїв по відношенню до найбільшого імпортера - Китаю.
Занепокоєння з приводу більш широкого економічного спаду також негативно позначилося на червоному металі, враховуючи, що уповільнення економічного зростання не обіцяє нічого хорошого для попиту на мідь.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $8 853,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $3,9912 за фунт.
Обидва контракти різко впали за останній місяць на тлі низки слабких економічних показників з Китаю. Особливе занепокоєння викликали дані, що свідчать про скорочення імпорту міді в Китай два місяці поспіль.
Цього тижня очікується ще більше економічних показників з Китаю, а в четвер будуть опубліковані дані з промислового виробництва і роздрібних продажів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася, - Дніпропетровська ОВА
|США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд
|Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
|БЕБ повідомило про нові підозри Коломойському на 5,3 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість угод із облігаціями українських емітентів у липні збільшилася на 37% при скороченні обсягу вдвічі - РЦ
|Долар стабільний до євро і фунта, зміцнюється відносно єни
|НБУ оновив список бенчмарк-ОВДП для банків
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2575 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.08.24
|Ціни на золото стабілізувалися, а дані по індексу споживчих цін очікують на нові підказки щодо процентних ставок
Бізнес
|Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг
|Спідня білизна як екзоскелет: вчені створили м'язи з тканини
|YouTube пропонує протестувати функцію, яка допоможе боротися з дезінформацією
|Microsoft готує портативну консоль замість Xbox S та наступну Series X, — інсайдер індустрії
|У браузері Chrome з'явиться монетизація – Google підтвердила плани
|Збір даних для ШІ Grok вивів компанію X Ілона Маска на лаву підсудних у Євросоюзі
|AMD анонсувала нові процесори Ryzen, потужніші та дешевші за попереднє покоління