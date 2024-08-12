Акції в Азії зростають на даних по інфляції; Китай відстає

Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, продовживши зростання з минулого тижня на тлі зростаючих надій на те, що побоювання щодо рецесії в США перебільшені, а основна увага прикута до низки ключових показників інфляції цього тижня.

Китайські ринки відстали від своїх конкурентів, пропустивши ралі минулого тижня на тлі постійних побоювань щодо економічного сповільнення в країні. Цього тижня також має бути опублікована низка ключових звітів за другий квартал.

Вихідний день в Японії призвів до зниження обсягів торгів в Азії, хоча ф'ючерс на Nikkei 225 все одно виріс.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від сильного п'ятничного закриття на Волл-стріт, коли американські фондові індекси відіграли всі свої втрати, зафіксовані минулого тижня. Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на азіатських торгах.

Цього тижня основна увага прикута до даних по індексу споживчих цін в США, які будуть опубліковані в середу і дадуть більше інформації про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки. Інвестори розділилися в думках щодо зниження ставки на 25 і 50 базисних пунктів у вересні.

Південнокорейський індекс KOSPI показав найкращий результат в Азії, піднявшись на 0,9% завдяки зростанню акцій технологічних компаній.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,5%, в той час як більшість ринків Південно-Східної Азії зросли незначно.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в понеділок торгувалися в діапазоні від флету до мінімуму, в той час як гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,2%.

Настрої щодо Китаю залишаються стриманими через постійні побоювання щодо уповільнення економічного відновлення в країні, особливо після низки слабких показників за липень.

Хоча нещодавні дані по інфляції показали деяке покращення, все ще залишається незрозумілим, чи змінюється дезінфляційна тенденція в Китаї на протилежну.

Цього тижня основна увага прикута до прибутку найбільших китайських інтернет-компаній: Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group і JD.com мають відзвітувати про свої результати за червень.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 в понеділок відкрились м'яко, оскільки настрої на індійських ринках були зіпсовані новими звинуваченнями на адресу індійського регулятора цінних паперів з боку Hindenburg Research.

Фірма стверджує, що голова Ради з цінних паперів та бірж Індії Мадхабі Пурі Бух інвестував в офшорні фонди, пов'язані з Adani Group. Це сталося після того, як минулого року Hindenburg зайняв коротку позицію проти Adani через звинувачення у шахрайстві та маніпулюванні цінами на акції індійського конгломерату.

У неділю SEBI випустив рекомендацію, в якій просить інвесторів зберігати спокій, перш ніж реагувати на будь-які повідомлення від Hindenburg.

Nifty і BSE Sensex 30 були близькі до рекордних максимумів після зоряного ралі протягом більшої частини 2024 року. Але це також зробило індійські акції більш вразливими до волатильності та фіксації прибутку.

У понеділок також вийдуть дані по індексу споживчих цін в Індії, які, як очікується, покажуть деяке послаблення цінового тиску.