Ієна слабшає, ринки готуються до даних по інфляції в США

Єна трохи ослабла по відношенню до долара на торгах, які в понеділок були слабшими через свято у Японії, а учасники ринку все ще неоднозначно оцінюють ймовірність значного зниження ставки ФРС наступного місяця.

Перепочинок настав після бурхливого тижня, який розпочався з масового розпродажу на валютому і фондових ринках, спричиненого занепокоєнням щодо економіки США і яструбиною позицією Банку Японії.

Минулий тиждень закінчився спокійніше, а сильніші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США, опубліковані в четвер, змусили ринки зменшити бети на зниження процентних ставок Федеральним резервом цього року.

Проте інвестори все ще не впевнені, що ФРС може дозволити собі не поспішати зі зниженням ставок, а їхня оцінка в 100 базисних пунктів пом'якшення до кінця року, згідно з CME FedWatch Tool, відповідає сценарію рецесії.

Це робить ринки дуже вразливими до даних і подій, зокрема, до індексів виробничих і споживчих цін у США, які мають бути опубліковані цього тижня у вівторок і середу відповідно, зустрічі світових центральних банків у Джексон-Холі наступного тижня і навіть до прибутку компанії Nvidia, яка є лідером у галузі штучного інтелекту, наприкінці місяця.

"Це скоріше випадок, коли ринок трохи вирівнюється перед даними по інфляції в США", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC Bank в Сінгапурі.

Долар торгувався на рівні 146,87 ієни, що на 0,2% вище, ніж в кінці п'ятниці в США. Євро коштував 1,0918 долара, а індекс долара не змінився і склав 103,18.

Тиждень тому євро піднявся до $1,1009 вперше з 2 січня.

Австралієць ледь піднявся до $0,6577 в понеділок, в той час як новозеландський долар залишився нижче тритижневого максимуму минулого тижня в $0,6035. Востаннє він був на рівні $0,6009.

Резервний банк Нової Зеландії перегляне свою політику в середу і, як очікується, залишить ключову ставку без змін на рівні 5,50%.

Минулого тижня Волл-стріт завершив тиждень у плюсі: ф'ючерси на E-mini S&P 500 закрились майже без змін після стрімкого падіння на 4,75% минулого понеділка, в той час як дохідність довгострокових казначейських облігацій знизилась.

Минулого тижня ринки, зокрема японський, були потрясені згортанням надзвичайно популярної торгівлі єною, яка передбачає запозичення єни за низькою ціною для інвестування в інші валюти та активи, що пропонують вищу дохідність.

Бурхливий розпродаж пари долар-єна в період з 3 липня по 5 серпня, спричинений інтервенцією Японії, підвищенням ставки Банку Японії, а потім згортанням операцій carry trade по єні, призвів до падіння курсу на 20 єн.

Згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США та LSEG, опублікованими в п'ятницю, кредитна позиція по японській ієні (Leveraged funds' position on the Japanese yen) за останній тиждень скоротилася до найменшої чистої короткої позиції (net short stance) з лютого 2023 року.

Минулого понеділка єна досягла свого найвищого рівня з 2 січня - 141,675 за долар. Цього року вона все ще падає на 3,8% по відношенню до долара.

Аналітики J.P. Morgan переглянули свій прогноз щодо єни до 144 за долар до другого кварталу наступного року і заявили, що припускають консолідацію єни в найближчі місяці і бачать підстави для оптимізму щодо середньострокових перспектив долара.

"Каррі-трейди стерли річні прибутки; за нашими оцінками, 65-75% позицій згорнуті", - йдеться в суботньому повідомленні.

Передбачувана волатильність по єні, виміряна в опціонах на єну, також знизилася. Нічна волатильність зросла до 31% 6 серпня, але зараз вона знизилася до близько 5%.