Азійські акції зростають на фоні зменшення побоювань щодо рецесії та позитивної інфляції в Китаї

Азіатські акції зросли в п'ятницю на фоні зменшення побоювань щодо неминучої рецесії в США, в той час як помірно позитивні дані по інфляції в Китаї також сприяли покращенню настроїв.

Але регіональні ринки все ще йшли до тижневих втрат після різкого падіння на початку тижня.

Азійські акції отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт, оскільки кращі, ніж очікувалося, дані по заявкам на допомогу з безробіття підживлювали надії на те, що ринок праці США не перебуває в такому жахливому становищі, як спочатку побоювалися.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи виросли на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,3% кожен, що відносно менше, ніж більшість їх азіатських аналогів. Цього тижня обидва індекси знизилися приблизно на 0,8%, що є третім тижнем втрат поспіль.

Але інфляційні дані з країни показали деякі тенденції до покращення. Індекс споживчих цін зріс більше, ніж очікувалося, тоді як індекс цін виробників знижувався повільніше, ніж очікувалося.

Це свідчить про те, що низка знижень процентних ставок Народним банком у липні принесла певні плоди, хоча ще не ясно, чи вдасться стійко змінити дефляційну тенденцію в Китаї на протилежну.

Настрої щодо китайських ринків суттєво погіршились протягом останніх тижнів після низки слабких економічних показників з країни. Основні індекси країни залишаються близькими до шестимісячних мінімумів.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX у п'ятницю зросли на 2% та 1,5% відповідно.

Обидва індекси все ще мали втратити близько 1,5% цього тижня, але вони також відіграли більшу частину втрат, понесених на початку тижня.

Відскок на японських ринках стався після того, як представники Банку Японії спробували применшити несподівано яструбину заяву центрального банку минулого тижня.

Полювання за вигідними цінами на акції важких технологічних компаній також сприяло зростанню японських індексів, як і позитивні прибутки найбільших компаній, включаючи Tokyo Electron. Акції цієї компанії зросли на 1,7% після того, як в другому кварталі були отримані сильніші, ніж очікувалося, прибутки, що свідчило про збільшення попиту з боку сектору штучного інтелекту.

Азійські фондові індекси також зросли: південнокорейський KOSPI та гонконгський Hang Seng виросли на 1,5% -2%, а індекси технологічних бірж - на 1,5%. Зростання в технологічному секторі відбулося паралельно з відскоком на ринках США.

Австралійський ASX 200 виріс на 1,4% і знизився на 1,9% цього тижня, також компенсувавши більшу частину своїх втрат цього тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились дещо позитивно після того, як індекс та індекс BSE Sensex 30 впали в четвер після того, як Резервний банк Індії зайняв несподівано яструбиний тон, а також дещо погіршив свої прогнози щодо зростання в поточному кварталі.