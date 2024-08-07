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Ціни на золото компенсують втрати на тлі стабілізації долара; мідь подешевшала через слабкі дані з Китаю
08:47 07.08.2024 |
Ціни на золото трохи виросли на азіатських торгах в середу після різкого падіння на попередній сесії, оскільки долар відновився після недавніх втрат, а основна увага приділяється потенційній рецесії в США і зниженню процентних ставок.
Серед промислових металів, ціни на мідь відступили після того, як дані показали, що імпорт міді в Китай в червні ослаб, що відображає слабкий попит в найбільшому в світі імпортері міді.
Золото спочатку виграло від попиту на прихісток, оскільки яструбиний настрій Банку Японії і занепокоєння щодо рецесії в США спричинили різкі втрати в активах, схильних до ризику, зокрема в акціях.
Але у вівторок і середу ринки відновилися, чинячи тиск на активи-прихістки.
Спотове золото о 06:47 EET подорожчало на 0,2% до 2393,59 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,1% до 2433,70 доларів за унцію.
Ціни на золото різко знизилися у вівторок після того, як наблизилися до нового рекордного максимуму на початку тижня.
Відскок на світових фондових ринках став найбільшим фактором тиску на золото, оскільки поєднання вигідних покупок і деяких сподівань на неглибоку рецесію в США повернуло трейдерів на ринки.
Перспектива глибшого зниження процентних ставок в США, особливо на тлі побоювань рецесії, також допомогла зберегти апетит до ризику. Але будь-яке зниження ставок також обов'язково підтримає ціни на золото, оскільки нижчі ставки знижують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.
Ціни на інші дорогоцінні метали зросли в середу, компенсувавши значні втрати попередньої сесії. Ф'ючерси на платину зросли на 1% до 928,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до 27,290 доларів за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $8 876,0 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,1% до $4,0055 за фунт.
Дані в середу показали, що імпорт міді в Китай в липні впав на 2,9% до 438 000 метричних тонн, оскільки попит в найбільшому в світі імпортері міді залишався слабким на тлі повільного економічного зростання.
Проте, загальний обсяг імпорту Китаю перевершив очікування, що свідчить про певну стійкість внутрішнього споживання.
Але торговельний баланс країни скоротився більше, ніж очікувалося, оскільки експорт постраждав від нещодавніх європейських торговельних мит на китайські електромобілі. Тепер ці тарифи потенційно можуть вплинути на китайський попит на мідь, враховуючи використання червоного металу в галузі електромобілів.
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