Тиск на валютні ринки через операції carry trade залишає їх у напруженому стані

Долар США зазнав значних втрат у вівторок, а єна відступила після різкого зростання на попередній сесії, оскільки трейдери борються зі згортанням популярних операцій "carry trade" і перспективою глибокого зниження ставок Федеральною резервною системою США.

У вівторок єна ослабла до 144,47 за долар після того, як зростала п'ять сесій поспіль і досягла семимісячного максимуму в 141,675 в понеділок. Єна також подешевшала по відношенню до австралійського долара, євро та фунта стерлінгів.

Минулого тижня м'якші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в США, а також розчаровуючі прибутки великих технологічних компаній і посилення занепокоєння щодо китайської економіки викликали глобальний розпродаж акцій і високоприбуткових валют.

У понеділок глобальна втеча з ризикованих активів набула приголомшливого розмаху, а фондові ринки опинилися в режимі обвалу, оскільки побоювання інвесторів, що США прямують до рецесії, сколихнули інвесторів.

У понеділок керівники центрального банку США відкинули думку про те, що слабші, ніж очікувалося, липневі дані про зайнятість означають, що економіка перебуває в рецесійному падінні, але також попередили, що Федеральній резервній системі необхідно буде знизити ставки, щоб уникнути такого результату.

"Розпродажі, які проявляються через різкі коливання на валютних ринках, є різкими і швидкими, але, як правило, дуже короткочасними", - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

"Ринки явно нервують через розбіжності у курсах центральних банків, що призводить до значної волатильності".

Трейдери очікують пом'якшення монетарної політики ФРС на 109 базисних пунктів (б.п.) в цьому році, при цьому зниження на 50 б.п. у вересні оцінюється з ймовірністю 75%, як показав CME FedWatch Tool.

"Ми зберігаємо певний ступінь спокою, оскільки не очікуємо надмірної реакції з боку центральних банків", - сказав Крістіан Шерманн, американський економіст DWS.

"Ми очікуємо, що в серпні голова ФРС Джером Пауелл надасть більш чіткі вказівки на цьогорічному економічному симпозіумі в Джексон-Холі".

Зростання єни також відбувається після того, як Банк Японії підвищив процентні ставки минулого тижня, а також різкого скорочення обсягів операцій carry trade, оскільки інвестори поспішають вийти з-під удару валюти, що стрімко зростає.

В операціях carry trade інвестори позичають гроші в країнах з низькими процентними ставками, таких як Японія або Швейцарія, для фінансування інвестицій у високоприбуткові активи в інших країнах.

Минулого тижня дані CFTC показали, що ведмежі ставки спекулянтів проти єни скоротилися до $6 млрд з квітневого майже десятирічного максимуму в $14,5 млрд.

Доля єни змінилася після того, як минулого місяця Токіо втрутився, щоб підтримати валюту, піднявши її з 38-річного мінімуму в 161,96 за долар, на якому вона була лише місяць тому. Цього року єна подешевшала на 2% по відношенню до долара.

Іданна Аппіо, портфельний менеджер First Eagle Investments, все ще вважає єну недооціненою і очікує, що в середньостроковій перспективі вона зміцниться.

"Однак, короткострокові рухи важко передбачити, і вони, ймовірно, будуть більш чутливими до подій у США, враховуючи значну ревальвацію в цій сфері".

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, залишився без змін на рівні 102,87 після того, як в понеділок досяг семимісячного мінімуму в 102,15.

Євро майже не змінився і склав $1,095275, в той час як фунт стерлінгів трохи зміцнився до $1,2789.

Австралійський долар виріс на 0,27% до $0,6514 на початку торгів після падіння до восьмимісячного мінімуму $0,63485 в понеділок. Цього року австралієць подешевшав більш ніж на 4% через погіршення настроїв щодо ризиків.

Увага інвесторів буде зосереджена на політичному рішенні Резервного банку Австралії пізніше цього дня, де, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на незмінному рівні, згідно з опитуванням економістів Reuters.