Nikkei зростає після заяви Банку Японії; Китай відновлюється на надіях на стимулювання

Більшість азіатських акцій виросли в середу: китайські ринки відновилися з п'ятимісячних мінімумів, оскільки посередні економічні дані підживлювали ставки на додаткові стимулюючі заходи, в той час як японські ринки стали позитивними після змішаних сигналів від Банку Японії.

Азійські акції технологічних компаній та виробників мікросхем зросли, слідуючи за високими прибутками Advanced Micro Devices Inc.

Регіональні ринки також відіграли слабке нічне закриття на Волл-стріт, а американські фондові індекси закрилися нижче в очікуванні рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, яке відбудеться сьогодні.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси зросли під час торгів в Азії, причому ралі в акціях виробників мікросхем в значній мірі компенсувало падіння акцій важких технологічних компаній після того, як корпорація Microsoft не виправдала деяких оцінок, опублікувавши свої червневі квартальні прибутки.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4%, а TOPIX - на 0,3% після того, як Банк Японії підвищив процентні ставки на 15 базисних пунктів, що є верхньою межею прогнозів аналітиків.

Але центральний банк заявив, що до початку 2026 року лише вдвічі скоротить поточні темпи купівлі японських державних облігацій - до 3 трильйонів ієн ($19,5 мільярдів). Щоквартально Банк Японії зменшуватиме темпи щомісячного викупу облігацій на 400 мільярдів ієн.

Банк Японії також знизив свої прогнози економічного зростання та інфляції на 2024 фінансовий рік.

Подовження терміну скорочення обсягів купівлі облігацій у поєднанні з більш м'яким прогнозом короткострокового зростання та інфляції викликало припущення, що монетарна політика Японії залишатиметься переважно м'якою в короткостроковій перспективі. Такий сценарій відкриває позитивні перспективи для японських акцій.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite підскочили більш ніж на 1% кожен і були найкращими в Азії. Обидва індекси відскочили від найнижчих рівнів з лютого і зазнали значних втрат протягом липня.

Дані індексу менеджерів із закупівель за липень показали стійку слабкість ділової активності, а індекс ділової активності у переробних галузях скорочувався третій місяць поспіль.

Але ці показники підвищили ставки на те, що Пекін буде змушений розблокувати додаткові заходи стимулювання, особливо після того, як уряд представив позицію підтримки під час засідання Політбюро у вівторок.

Хоча на засіданні не було озвучено багато деталей щодо запланованих заходів стимулювання, інвестори отримали певне заохочення від Пекіну, який чітко заявив, що працюватиме над підвищенням довіри споживачів.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, в середу зафіксували значне зростання: гонконгський Hang Seng піднявся на 1,6%, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,5%.

Акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, зросли завдяки високим прибуткам AMD, які перевершили очікування і прогнозують значне зростання доходів завдяки попиту на штучний інтелект.

Але ця тенденція була дещо нівельована середніми результатами Microsoft. Хоча прибуток компанії перевершив очікування, хмарний бізнес компанії, який є барометром попиту на штучний інтелект, продемонстрував повільніше, ніж очікувалося, зростання доходів.

Серед більш широких азіатських ринків австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,3% і наблизився до рекордного максимуму після того, як дані показали, що базова інфляція індексу споживчих цін у другому кварталі зросла трохи менше, ніж очікувалося.

Ці дані збільшили бети на те, що уповільнення інфляції утримає Резервний банк Австралії від подальшого підвищення процентних ставок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, при цьому індекс залишається в зоні видимості рекордних максимумів вище рівня 25 000, за яким пильно стежать.