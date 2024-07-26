Азійські акції зростають на тлі стабілізації в технологічному секторі, але очікуються значні тижневі втрати

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, оскільки акції важких технологічних компаній стабілізувалися після декількох сесій різкого падіння, хоча регіональні індекси все ще налаштовані на глибокі тижневі втрати.

Регіональні фондові індекси відреагували на переважно негативну сесію на Волл-стріт, де основні акції технологічних компаній продовжили падіння після кількох невтішних звітів про прибутки в цьому секторі. Але темпи падіння, схоже, сповільнюються, а ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах.

Ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильніших, ніж очікувалося, даних по ВВП США за другий квартал. Основна увага також була зосереджена на майбутніх даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою, для отримання додаткових сигналів щодо зниження процентних ставок.

У п'ятницю азійські біржі, що працюють з техно-гігантами, зросли: південнокорейський індекс KOSPI додав 0,9%, а гонконгський індекс Hang Seng - 0,7%. Японський індекс Nikkei 225 додав 0,5%, причому всі три індекси дещо відновили різке падіння цього тижня.

Цього тижня всі три індекси впали від 1,8% до 5,2%, причому Nikkei зазнав найбільшого падіння.

Технологічний сектор стабілізувався після тривалої фіксації прибутку та переорієнтації на більш економічно чутливі сектори, які підірвали оцінки минулого тижня. Втрати посилилися через низькі прибутки найбільших американських технологічних компаній.

Тайванський виробник мікросхем TSMC був аутсайдером серед азійських технологічних компаній у п'ятницю, а акції компанії в Тайбеї впали майже на 7% після дводенних вихідних на Тайвані через тайфун «Гаемі».

Японські фондові ринки цього тижня показали найгірші результати в Азії, а зростаюча невизначеність перед засіданням Банку Японії наступного тижня також додала тиску на продаж.

Nikkei та більш широкий індекс TOPIX впали більш ніж на 5% цього тижня.

У п'ятницю цю невизначеність посилили посередні дані по індексу споживчих цін в Токіо. Вони показали, що показник базової інфляції різко знизився в липні, що може дати Банку Японії менше простору для підвищення процентних ставок.

Ринки в основному розділилися в думках щодо того, чи підвищить Банк Японії процентну ставку на 10 базисних пунктів наступного тижня.

Китайські акції продовжували відставати від своїх конкурентів: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite дещо знизились, залишаючись на п'ятимісячних мінімумах.

Цього тижня обидва індекси також знизились на 3-4%, не отримавши значної підтримки від несподіваного зниження процентних ставок Народним банком.

Австралійський ASX 200 виріс майже на 1%. Цей індекс, разом з індійським Nifty 50, показав найкращі результати в Азії цього тижня, причому обидва індекси за тиждень знизились лише на 0,5%. Обидва індекси виграли від притоку капіталу в більш економічно чутливі сектори, оскільки інвестори розраховували на зниження процентних ставок цього року.

Ф'ючерси на Nifty вказували на флет-відкриття індексу, який цього тижня зафіксував певний прибуток, в той час як інвестори також негативно відреагували на підвищення ставок податку на приріст капіталу в Індії в рамках союзного бюджету на 2024 рік.

Тим не менш, Nifty та BSE Sensex 30 зберегли більшу частину прибутку, отриманого в липні, коли вони досягли серії рекордних максимумів на оптимізмі щодо економічного зростання Індії.