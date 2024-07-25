Азійські акції падають на тлі падіння технологічних компаній; акції Китаю тестують 5-місячні мінімуми

Азіатські акції різко впали в четвер, слідом за падінням на Волл-стріт, оскільки слабкі прибутки великих технологічних компаній призвели до значних збитків у секторі.

Слабкі настрої щодо Китаю також залишилися в грі, а фондові індекси країни протестували найнижчі рівні з лютого.

Індекси Волл-стріт впали в ході торгів, а NASDAQ Composite впав більш ніж на 3%, оскільки середні прибутки Alphabet Inc і Tesla Inc спровокували тривалий обвал в технологічному секторі.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси на азіатських торгах дещо зросли, що свідчить про те, що Волл-стріт може принаймні стабілізуватися після нещодавніх втрат. У центрі уваги також були майбутні дані по валовому внутрішньому продукту та індексу цін PCE, які мають бути опубліковані найближчими днями.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологіях, показали найгірші результати в четвер: японський Nikkei 225 втратив 2,7%, а південнокорейський KOSPI впав на 1,8%. На KOSPI також вплинули слабші, ніж очікувалося, дані по валовому внутрішньому продукту за другий квартал.

Акції гіганта з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc впали майже на 9%, навіть незважаючи на те, що квартальні прибутки виявилися вищими, ніж очікувалося, завдяки високому попиту на штучний інтелект.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,8%, оскільки китайські інтернет-гіганти слідували за втратами своїх американських колег.

Alphabet очолив цей відступ, навіть незважаючи на те, що квартальні прибутки компанії перевершили консенсус-прогноз. Але ознаки сповільнення доходів від реклами та збільшення витрат, особливо на штучний інтелект, викликали занепокоєння щодо прибутків інших технологічних компаній, що відображають подібні тенденції.

Минулого тижня технологічний сектор вже зазнав значних збитків, оскільки його обвалила фіксація прибутку після значного падіння в минулому році. Очікування зниження відсоткових ставок, особливо в США, також спричинили переорієнтацію на більш економічно чутливі сектори.

Азійські ринки також знизилися, оскільки апетит до ризику був знижений через падіння технологічних компаній. Австралійський індекс ASX 200 впав на 1,2%, а японський індекс TOPIX втратив 2,2%. Обидва індекси зросли до рекордних максимумів на початку липня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,3%, що вказує на негативне відкриття торгів, оскільки індекс також боровся з високим рівнем фіксації прибутку на останніх сесіях. Nifty та індійський індекс BSE Sensex 30 досягли низки рекордних піків у липні, але зараз вони суттєво відступили від цих рівнів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали відносно менше, ніж їхні азійські колеги, завдяки меншій вазі технологічного сектору в обох індексах. Але вони обидва впали приблизно на 0,7%, а також були на найнижчих рівнях з кінця лютого.

Китайські ринки зазнали значних втрат, оскільки низка слабких економічних показників погіршила настрої щодо країни. У другому кварталі китайська економіка зросла менше, ніж очікувалося.

Несподіване зниження процентних ставок в країні також не сприяло поліпшенню настроїв. Звіти в четвер показали, що кілька державних китайських банків знизили вартість запозичень після несподіваного зниження базової кредитної ставки на початку цього тижня.