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АНАЛІТИКА

Стійкість валютного ринку відновлена і не викликає питань - голова НБУ

15:56 25.07.2024 |

Фінанси

 

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив про відновлення стійкості валютного ринку і намір центробанку її підтримувати.

"Ми бачимо, що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань", - сказав він на пресбрифінгу в Києві в четвер.

"Національний банк чітко зазначав, що буде присутнім на валютному ринку і відповідним чином реагувати на будь-які деструктивні фактори і надмірну волатильність", - додав Пишний.

Як повідомлялося, минулого тижня офіційний курс гривні впав до нового мінімуму - 41,4912 грн/$1. З урахуванням цього з початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим на 9,2%, або на 3,49 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 13,4%, або на 4,93 грн.

Однак цього тижня НБУ підвищив його до 41,2174 грн/$1, а його довідкове значення на 12:00 четверга становило 41,1836 грн/$1. У результаті з початку липня офіційний курс гривні впав на 1,9%, або на 76 коп., тоді як у червні його зниження сповільнилося до 3 коп. після ослаблення в травні на 90 коп.

Нацбанк у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" 18 липня заявив про занепокоєння темпами ослаблення гривні протягом останніх тижнів і готовність "вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності".

Регулятор пов'язав поточне послаблення курсу гривні з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневою валютною лібералізацією, а також тимчасовим зменшенням пропозиції валюти аграрним сектором. Останній фактор у НБУ пояснив вичерпанням минулорічного врожаю і тим, що за клопотанням Кабміну збільшив граничний термін повернення аграрної експортної виручки до 120 днів, раніше зменшений зі 180 до 90 днів.

Водночас НБУ наголосив на наявності всіх передумов для забезпечення стійкості валютного ринку.

"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту й інших товарних груп. Також незабаром активізується надходження міжнародної допомоги від наших партнерів: якщо в першому півріччі Україна отримала близько $14 млрд, то прогноз на другу половину року становить $24 млрд", - повідомив НБУ.

Чистий продаж валюти Нацбанком на міжбанківському ринку минулого тижня збільшився до $949,9 млн із $532,1 млн попереднього.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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