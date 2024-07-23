Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь

Intel заявляє, що знайшла джерело поширених проблем із нестабільністю роботи процесорів Core 13-го і 14-го покоління. Компанія виявила, що процесори відчувають "підвищену робочу напругу" та пообіцяла, що виправлення вже на підході. Про це пише The Verge.

"Ми визначили, що підвищена робоча напруга викликає проблеми з нестабільністю в деяких настільних процесорах 13-го і 14-го поколінь, - пише на форумі компанії співробітник Томас Ханнафорд. - Наш аналіз повернених процесорів підтверджує, що підвищена робоча напруга є наслідком алгоритму мікрокоду, що призводить до неправильних запитів напруги до процесора".

Виправлення має з'явитися до середини серпня 2024 року. Всі, кого торкнулася ця проблема, повинні зв'язатися зі службою підтримки Intel до цього часу. Виробник вперше підтвердив, що розслідує цю проблему у квітні 2024 року після отримання повідомлень від власників Intel Core i9-13900K та i9-14900K, які скаржилися на часті збої в іграх.

Попередні рекомендації Intel та оновлення BIOS материнських плат не змогли розв'язати проблему.Тиск на Intel ставав все сильніше. Ігрова студія Alderon Games нещодавно заявила "Intel продає дефектні процесори" та закликала всіх уникати процесорів Raptor Lake від Intel.