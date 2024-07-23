Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь

09:35 23.07.2024 |

Новини IT

 

Intel заявляє, що знайшла джерело поширених проблем із нестабільністю роботи процесорів Core 13-го і 14-го покоління. Компанія виявила, що процесори відчувають "підвищену робочу напругу" та пообіцяла, що виправлення вже на підході. Про це пише The Verge.

"Ми визначили, що підвищена робоча напруга викликає проблеми з нестабільністю в деяких настільних процесорах 13-го і 14-го поколінь, - пише на форумі компанії співробітник Томас Ханнафорд. - Наш аналіз повернених процесорів підтверджує, що підвищена робоча напруга є наслідком алгоритму мікрокоду, що призводить до неправильних запитів напруги до процесора".

Виправлення має з'явитися до середини серпня 2024 року. Всі, кого торкнулася ця проблема, повинні зв'язатися зі службою підтримки Intel до цього часу. Виробник вперше підтвердив, що розслідує цю проблему у квітні 2024 року після отримання повідомлень від власників Intel Core i9-13900K та i9-14900K, які скаржилися на часті збої в іграх.

Попередні рекомендації Intel та оновлення BIOS материнських плат не змогли розв'язати проблему.Тиск на Intel ставав все сильніше. Ігрова студія Alderon Games нещодавно заявила "Intel продає дефектні процесори" та закликала всіх уникати процесорів Raptor Lake від Intel.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Intel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1313  0,08 0,19 41,8004  0,11 0,26
EUR 44,8916  0,03 0,06 45,7048  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,11 0,25 41,2500  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес