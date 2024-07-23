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Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт

23:38 22.07.2024 |

Новини IT

Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт

 

Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому показала новий флагманський смартфон Redmi.

Йдеться про модель Redmi K70 Ultra. Гаджет отримав 6.67-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1.5K (2712×1220p), частотою оновлення 144 Гц, частотою зчитування сенсора 480 Гц, а також підтримкою HDR10+ і Dolby Vision. Панель вкрита Xiaomi Shield Glass.

Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт

 

За продуктивність новинки відповідає восьмиядерний процесора MediaTek Dimensity 9300+ в парі з 12/16/24 ГБ ОЗП (LPPDDR5X) і накопичувачем 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ (UFS 4.0).


Що стосується камер, то їх тут чотири: потрійна основна на 50 МП (Sony IMX906) + 8 МП (ширококутний об'єктив на 119°) + 2 МП (макро) та одинарна фронтальна на 20 МП. Гаджет також поставляється з підекранним сканером відбитків пальців, ІЧ-датчиком для управління технікою, захистом IP68 і стереодинаміками з Hi-Res Audio та Dolby Atmos.

Redmi K70 Ultra живиться від акумулятора на 5500 мАг. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку на 120 Вт.

Ціна і коли чекати

Redmi K70 Ultra вже доступний для покупки в Китаї:

* Redmi K70 Ultra, 12/256 ГБ - $357
* Redmi K70 Ultra, 12/512 ГБ - $398
* Redmi K70 Ultra, 16/512 ГБ - $440
* Redmi K70 Ultra, 16 ГБ/1 ТБ - $495
* Redmi K70 Ultra Supreme Champion Edition 24 ГБ/1 ТБ - $550

Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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