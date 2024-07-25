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Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
10:50 25.07.2024 |
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела телефонну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим, під час якої анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони Іспанії.
В ході розмови Умєров поінформував Роблес про ситуацію на полі бою, а також про найбільш нагальні потреби українських збройних сил.
Своєю чергою Роблес детально розповіла про майбутні поставки військового обладнання. Вона також підкреслила значний прогрес у підготовці українських військовослужбовців, який сягнув 5 тисяч підготовлених солдатів.
Міністерка також повідомила Умєрову про майбутню поставку матеріалів, необхідних для того, щоб у вересні Україна мала повністю готову до експлуатації зенітну батарею Hawk, яка посилить потенціал протиповітряної оборони Збройних сил України.
Вона також наголосила на гуманітарному аспекті іспанської підтримки, зокрема допомоги дітям-сиротам та родичам українських солдатів.
Раніше президент Володимир Зеленський висловив очікування, що оголошені системи протиповітряної оборони надійдуть в Україну якомога скоріше.
Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.
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