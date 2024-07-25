Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

14:53 25.07.2024 |

Фінанси

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у червні 2024 року, становив 1,331 млрд доларів. Це на 13,2% більше, ніж у травні (1,176 млрд доларів).

Обсяг у червні став максимальним з початку року, хоча й значно меншим, ніж у січні (1,864 млрд доларів).

При цьому банки ввезли за червень 938 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у травні (846 млн доларів). Обсяг готівкових євро зріс до 389 млн доларів в еквіваленті (330 млн у травні).

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

 

За даними НБУ, за червень із України вивезли валюти на 69 млн доларів.

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

 

Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів. Іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-травень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено у 6,7 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 5,4 млрд доларів.

Населення у червні купило в банках 972 млн доларів, що на 6,1% менше у порівнянні з травнем. З початку року українці купили 5,238 млрд доларів. Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес