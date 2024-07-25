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Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
11:53 25.07.2024 |
14 танків Leopard 2A4, придбаних Нідерландами та Данією для України минулого року, будуть відправлені Києву ще цього літа. Останні місяці їх ремонтували та випробовували, ідеться у заяві міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, поширеній у четвер, 25 липня.
"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки через важкі бої. Ці танки можуть відіграти важливу роль у захисті української армії від російських військ", - цитує пресслужба міноборони Нідерландів Брекельманса.
Нідерланди спільно з Данією закупили 14 танків Leopard 2 старішої моделі, які відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Україна зможе використовувати їх у боротьбі з російською агресією.
"Вчора та сьогодні останні два Leopard 2 проходять перевірочні випробування в рамках доставки. 12 танків уже передані на відправку. Усі 14 танків будуть доставлені одночасно до кінця літа", - ідеться в повідомленні нідерландського відомства.
Нагадаємо, минулоріч союзники Києва створили так звану "танкову коаліцію" для сприяння Україні у протистоянні Росії, у тому числі в запланованому тоді контрнаступі.
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