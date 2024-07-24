Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця

Вже кілька років Netflix розвивається в ігровій сфері, запровадивши у підписку доступ до бібліотеки ігор. Один із генеральних директорів компанії Грегорі К. Пітерс розповів, що у Netflix є понад 80 нових проєктів у розробці. Про це пише GameIndustry.biz.

За словами Пітерса, починаючи з липня 2024 року, компанія планує випускати по одній грі щомісяця для підписників сервісу. Він також відзначив, що компанія схильна до подальшого розвитку у сфері.

"Ми наближаємось до трьох років у нашій ігровій ініціативі, і ми щасливі з прогресом, який зараз бачимо", - сказав Пітерс.

Пітерс також розповів, що Netflix бачить ігри як "великий ринок" та сказав, що без врахування реклами та ринків росії й Китаю, ігровий бізнес приносить близько $150 мільярдів на рік.

Він також розповів, що компанія поставила собі доволі агресивні цілі для збільшення охоплення. Пітерс додав, що у 2023 році стримінговий сервіс зміг потроїти охоплення гравців і що таку тенденцію планують бачити й надалі.

Попри це, зі слів гендиректора, охоплення Netflix у сфері ігор є доволі малим, якщо порівнювати з основним контентом сервісу. Також він зазначив, що витрати на ігровий бізнес теж є доволі малими у порівнянні з роботою над новими шоу.

Нещодавно стало відомо про те, що стримінговий сервіс працює над грою за мотивами серіалу "Гра в кальмара" / Squid Game.