НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних із 26 липня 2024 року, що відповідає очікуванням ринку, повідомляють у пресрелізі на сайті центробанку в четвер.

"Це рішення спрямоване на забезпечення стійкості валютного ринку і наближення інфляції на прогнозному горизонті до мети 5%", - цитуються в ньому слова голови центробанку.

Крім того, оновлений базовий сценарій НБУ передбачає відновлення циклу зниження облікової ставки лише з початку 2025 року, тоді як раніше передбачалося щонайменше ще одне її зниження цього року.

Регулятор зазначає, що незважаючи на поступове зниження ставок за гривневими депозитами та ОВДП, їхня прибутковість забезпечує захист гривневих заощаджень населення від інфляції, оскільки ставки за цими інструментами тримаються вище як за її прогнозований рівень, так і за рівень інфляційних очікувань домогосподарств.

"Водночас у червні зростання обсягів строкових гривневих депозитів населення призупинилося. З огляду на те, що подальше прискорення інфляції може призвести до погіршення очікувань і зниження реальної прибутковості гривневих інструментів, доцільно зберегти облікову ставку на рівні 13% річних", - наголосив голова Нацбанку.

Зазначається, що НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримки курсових коливань в обидва боки та згладжування надмірної волатильності.

"НБУ прагне забезпечити такий стан валютного ринку, який дасть змогу зберігати контроль над інфляційними очікуваннями та досягти мети з інфляції на прогнозному горизонті", - йдеться в релізі регулятора.

"Якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною великих обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидкого відновлення циклу зниження облікової ставки", - наголошує регулятор.

В іншому разі, якщо реалізується ризик істотного зростання цінового тиску і розбалансування очікувань, центробанк заявляє про готовність посилити монетарну політику.

Як повідомлялося, на минулому засіданні правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 в.п. - до 13,0% річних з 14 червня 2024 року.

На тому ж засіданні семеро членів зазначеного комітету поділилися прогнозами щодо наявності потенціалу для зниження облікової ставки ще на 0,5-1 в.п. - до рівня 12,5-12% річних до кінця 2024 року, тоді як четверо висловили думку, що потенціал для її зниження вже вичерпано.