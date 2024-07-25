Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у четвер, зміцнюється до фунта стерлінгів і різко дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Трейдери чекають публікації попередніх даних про динаміку ВВП США за другий квартал о 15:30 кч у четвер. У п'ятницю також буде оприлюднено звіт про доходи і витрати американців за червень, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).

Американська валюта може подешевшати, якщо дані про динаміку ВВП США виявляться гіршими за очікування ринку, зазначає аналітик Commerzbank Ульріх Лейхтманн. Стійке зростання економіки є позитивним фактором для долара, оскільки дає змогу Федрезерву довше утримувати обмежувальну політику, каже експерт, якого цитує The Wall Street Journal.

Наразі ринок на 100% упевнений у тому, що ФРС знизить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів у вересні.

Пара євро/долар за даними на 15:15 кч торгується на рівні $1,0845 порівняно з $1,0842 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара опустилася до $1,2872 з $1,2907 напередодні. Падінню курсу британської валюти сприяє загальне охолодження апетиту до ризику після різкого падіння фондового ринку США напередодні, а також очікування, що зростають, зниження базової ставки британським ЦБ у серпні.

Наразі трейдери оцінюють у 50% ймовірність зменшення ставки Банком Англії на серпневому засіданні.

Курс долара щодо ієни опустився до 152,66 ієни з 153,89 єни на закриття попередніх торгів. Попит на єну, яку вважають валютою "тихої гавані", зростає на тлі відходу інвесторів від ризику.

Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,2230 юаня проти 7,2654 юаня на закриття ринку в середу.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у четвер провів незаплановане засідання, за підсумками якого знизив ставку за кредитами терміном на рік, які видають у межах програми середньострокового кредитування (MLF), до 2,3% річних із 2,5%. Зниження ставки було першим за рік і рекордним з квітня 2020 року.