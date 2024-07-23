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АНАЛІТИКА

Квантовий комп'ютер від Quantinuum продемонстрував нові можливості квантових обчислень, перевищивши результати Google у 100 разів

09:52 23.07.2024 |

Новини IT

 

Квантовий комп'ютер H2-1 від компанії Quantinuum встановив новий рекорд у царині "квантової переваги", перевершивши показники, досягнуті Google у 2019 році, в десятки разів.

Команда Quantinuum перевірила точність вихідних даних H2-1 за допомогою так званого тесту лінійної перехресної ентропії (XEB). XEB видає результати в діапазоні від 0 (жоден із вихідних даних не є безпомилковим) до 1 (повністю безпомилковий), йдеться в заяві представників Quantinuum.

Під час експериментів, проведених вченими Quantinuum, було продемонстровано, що H2-1 може виконувати обчислення з точністю до 0,35, що на 35% вище за попередній рекорд у 0,002, встановлений квантовим комп'ютером Sycamore від Google. Sycamore міг виконати обчислення даних за 200 секунд, на які у найпотужнішого суперкомп'ютера того часу пішло б 10 000 років.

Дослідження, опубліковане 4 червня на платформі arXiv, показало, що H2-1 використовує 56 кубітів для виконання обчислень, що в 100 разів перевищує продуктивність Sycamore. Вчені зазначили, що для досягнення практичної "квантової переваги" знадобиться квантовий комп'ютер із мільйонами кубітів, оскільки поточні системи схильні до помилок.

Однак, завдяки новим розробкам, надійні квантові комп'ютери можуть з'явитися раніше, ніж очікувалося. Quantinuum також співпрацює з Microsoft для створення "логічних кубітів" зі вкрай низьким рівнем помилок, що наближає нас до ери універсальних квантових комп'ютерів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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