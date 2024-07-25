Фінансові новини
- |
- 25.07.24
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У НБУ пояснили зростання курсу долара в останні два місяці
17:18 25.07.2024 |
Зростання курсу долара до гривні було пов'язано зі збільшенням попиту на валюту та зменшенням валютної виручки. Після заходів НБУ гривня вже почала укріплюватися.
Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
"По ситуації на валютному ринку. Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу, яке перш за все, було зумовлено розширенням чистого попиту на валюту", - сказав він.
За його словами, на зростання попиту вплинуло розширення бюджетних видатків. "Частина цих видатків матеріалізується в додатковому попиті на валюту, - повідомив заступник голови НБУ
Гелетій повідомив, що значний вплив мала валютна лібералізація, проведена НБУ в травні.
"Поряд зі збільшенням попиту спостерігалося зменшення пропозиції валюти. Перш за все, мова йде про аграрний сектор. Вичерпався ефект врожаю минулого року", - сказав він.
НБУ аналізував ситуацію та вживав "тактичних заходів по зміні певного підходу до інтервенцій". "Відповідно протягом останніх днів що ми спостерігаємо? Ми почали цей тиждень з курсом офіційним 41,49, наразі на сьогодні довідковий курс, який ми публікуємо до 12:30 на рівні 41,18", - розповів Гелетій.
За його словами, заходи НБУ "були спрямовані на те, щоб відновити, посилити стійкість валютного ринку". Гелетій додав, що центробанк має достатній арсенал і планує "далі так працювати".
НБУ очікує збільшення пропозиції валюти через продаж нового врожаю та експорту товарів через морський коридор. Також міжнародна допомога додасть комфорту НБУ в інтервенціях.
"Коливання ми будемо забезпечувати помірними. Тобто наше завдання, щоб гривня коливалася в обидва боки, що ми спостерігаємо. НБУ продовжить бути активним учасником на ринку і закривати цей структурний дефіцит валюти", - додав Гелетій.
Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
|Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
|Готували підпали торгових центрів в Україні та на території країн ЄС: Викрито агентурну групу ФСБ РФ, - СБУ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|У НБУ пояснили зростання курсу долара в останні два місяці
|Стійкість валютного ринку відновлена і не викликає питань - голова НБУ
|Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни
|Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року
|НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України на кінець 2024р до $41,2 млрд і 2025р до $37,3 млрд
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
Бізнес
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
|Ford представив новий кросовер Capri
|Квантовий комп'ютер від Quantinuum продемонстрував нові можливості квантових обчислень, перевищивши результати Google у 100 разів
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica