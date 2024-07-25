У НБУ пояснили зростання курсу долара в останні два місяці

Зростання курсу долара до гривні було пов'язано зі збільшенням попиту на валюту та зменшенням валютної виручки. Після заходів НБУ гривня вже почала укріплюватися.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"По ситуації на валютному ринку. Ми спостерігали протягом двох місяців послаблення курсу, яке перш за все, було зумовлено розширенням чистого попиту на валюту", - сказав він.

За його словами, на зростання попиту вплинуло розширення бюджетних видатків. "Частина цих видатків матеріалізується в додатковому попиті на валюту, - повідомив заступник голови НБУ

Гелетій повідомив, що значний вплив мала валютна лібералізація, проведена НБУ в травні.

"Поряд зі збільшенням попиту спостерігалося зменшення пропозиції валюти. Перш за все, мова йде про аграрний сектор. Вичерпався ефект врожаю минулого року", - сказав він.

НБУ аналізував ситуацію та вживав "тактичних заходів по зміні певного підходу до інтервенцій". "Відповідно протягом останніх днів що ми спостерігаємо? Ми почали цей тиждень з курсом офіційним 41,49, наразі на сьогодні довідковий курс, який ми публікуємо до 12:30 на рівні 41,18", - розповів Гелетій.

За його словами, заходи НБУ "були спрямовані на те, щоб відновити, посилити стійкість валютного ринку". Гелетій додав, що центробанк має достатній арсенал і планує "далі так працювати".

НБУ очікує збільшення пропозиції валюти через продаж нового врожаю та експорту товарів через морський коридор. Також міжнародна допомога додасть комфорту НБУ в інтервенціях.

"Коливання ми будемо забезпечувати помірними. Тобто наше завдання, щоб гривня коливалася в обидва боки, що ми спостерігаємо. НБУ продовжить бути активним учасником на ринку і закривати цей структурний дефіцит валюти", - додав Гелетій.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний заявив, "що стійкість валютного ринку відновлена і на сьогодні не викликає жодних питань".