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Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
13:43 23.07.2024 |
Деніс Рудий, колишній керівник групи дизайнерів рівнів S.T.A.L.K.E.R. 2, анонсував нову гру BRUTALIST. Проєкт використовує Unreal Engine 5.4 і пропонує гравцям дослідити покинутий бетонний світ.
BRUTALIST - це медитативна пригода від третьої особи, де гравцям доведеться блукати покинутими спорудами, шукати шляхи крізь лабіринти й розв'язувати загадки. Особливу увагу розробник приділив атмосфері гри, яка поєднує елементи постапокаліпсису з естетикою брутальної архітектури.
Деніс Рудий поділився деталями про свій новий проєкт на своїй сторінці у Facebook. За його словами, головна мета BRUTALIST - створити унікальний ігровий досвід, де гравці зможуть насолоджуватися навколишнім середовищем і розкривати історію через дослідження локацій.
Гра пропонує ряд викликів для гравців. Окрім пошуку шляхів і розгадування загадок, їм доведеться стежити за рівнем кисню та уникати зон із підвищеною радіацією.
Деніс планує випустити BRUTALIST у 2025 році на платформі Steam. Гра матиме текстову локалізацію українською та англійською мовами, що зробить її доступною як для вітчизняних, так і для закордонних гравців.
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