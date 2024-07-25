НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України на кінець 2024р до $41,2 млрд і 2025р до $37,3 млрд

Міжнародні резерви України до кінця поточного року зростуть до $41,2 млрд із $37,9 млрд на кінець червня, а наступного року скоротяться до $37,3 млрд, такий оновлений прогноз оприлюднив Національний банк України в четвер.

"Базовий сценарій прогнозу передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України, яке, однак, повільно скорочуватиметься в міру розширення внутрішньої спроможності покривати видатки бюджету власними ресурсами", - йдеться в повідомленні НБУ на його сайті.

Згідно з ним, очікується, що цього року міжнародні партнери нададуть Україні близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів, а наступного року - щонайменше $31 млрд.

Такі обсяги зовнішніх надходжень разом зі збільшенням внутрішніх залучень дадуть змогу профінансувати значний дефіцит бюджету - приблизно 23% ВВП у 2024 році та 18% у 2025 році, вважає Нацбанк.

"Зі свого боку, НБУ матиме можливість підтримувати достатній обсяг міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку та помірної інфляції", - наголосив регулятор.

Раніше НБУ прогнозував, що на кінець цього року міжнародні резерви України становитимуть $43,4 млрд, наступного - $44,3 млрд.

Крім того, в оновленому прогнозі Нацбанк погіршив оцінку резервів на кінець 2026 року до $32 млрд із $39,3 млрд.