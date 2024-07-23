Ford представив новий кросовер Capri

Новий Ford Capri поверне на ринок назву класичної моделі бренду у вигляді повністю електричного кросовера-купе.

Минуло багато часу з тих пір, як Ford Capri залишив європейські автосалони. Фактично вже збігло чотири десятиліття з моменту припинення виробництва так званого «європейського Ford Mustang». Модель, яка ознаменувала цілу епоху, тепер повертається до життя завдяки зростанню попиту на електрокари.





Новий Ford Capri вже представлений й фактично не має нічого спільного з моделлю, яка була на ринку раніше.

Хоча ще нещодавно Ford натякнув на перенесення планів з електрифікації лінійки, вочевидь, новий кросовер Capri вже був готовий до публічного дебюту.

Кросовер-купе, за словами Ford, продовжує історію культової класики. Першим на передній частині привертає увагу форма фар. Горизонтально розташовані фари об'єднані з чорною решіткою радіатора, на якій зображено знак Ford.

Оптичні групи використовують світлодіодну технологію та мають характерний світловий підпис. Бампер фланкований повітрозабірниками.

Збоку відкривається сутність цього кросовера-купе. Звісно, дах "спадає" на задній бампер. 19-дюймові легкосплавні диски встановлюються в стандартній комплектації. Він також може бути оснащений 20 і 21-дюймовими колесами.

Задні ліхтарі повністю гармонують з фарами: вони тонкі, горизонтальні і також об'єднані чорною окантовкою.

Що стосується можливостей кастомізації, то вони більш ніж прийнятні. До різного дизайну легкосплавних дисків можна додати кольори кузова, серед яких виділяються Vivid yellow і My Mind blue.

Новий Capri є результатом стратегічного альянсу, який Ford підтримує з Volkswagen Group. Кросовер базується на платформі Volkswagen MEB.

Архітектура, призначена для акумуляторних електромобілів, має довжину 4,63 метра, що ставить модель в нижню частину сегмента D-SUV. За розмірами кросовер зрівнявся з Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé і CUPRA Tavascan.

Розміри Ford Capri Довжина 4634 мм Ширина 1872 мм Висота 1626 мм Колісна база 2767 мм Багажник, мін. 572 літри Багажник, макс 1510 літрів





Інтер'єр

Салон п'ятимісний і досить просторий завдяки 2,77 метрам колісної бази. Вирішальним у цьому аспекті є використання вищезгаданої платформи MEB.

Інтер'єр поєднує 5-дюймову цифрову панель приладів і 14,6-дюймовий сенсорний екран. Цей сенсорний екран є «нервовим центром», а мультимедійна система сумісна з Android Auto і Apple CarPlay. До речі, центральний екран можна плавно переміщувати вгору-вниз для досягнення найкращого кута огляду.

Інше помітне обладнання включає бездротовий зарядний пристрій для сумісних мобільних телефонів, система доступу та запуску без ключа, двозонний автоматичний клімат-контроль і передні сидіння, виточені як єдине ціле. Підігрів передніх сидінь і багатофункціонального керма. Крім того, слід зазначити, що водійське сидіння з електрорегулюванням також може мати функцію масажу та пам'яті.

Перелік систем допомоги водієві, як і слід було очікувати, дуже великий і різноманітний. Це одна з переваг нового Capri. Він, серед інших технологій, має допомогу при зміні смуги руху, попередження про виїзд зі смуги руху, попередження про перехресний рух з активним гальмуванням, попередження про увагу водія, адаптивний круїз-контроль із функцією Stop&Go, розпізнавання дорожніх знаків і попередження про неправильну адресу.

Багажник має вантажний об'єм у 572 літри, який можна збільшити до 1510 літрів, склавши спинки задніх сидінь. А якщо говорити про вантажний простір, то треба згадати так звану «МегаКонсоль»: 17-літровий багажник, розташований під переднім підлокітником.

Під капотом

Ford структурував модельний ряд Capri на рівні комплектації Base (також називається Capri) і Premium. Крім того, пропонується два двигуни.

Базовий рівень займає задньопривідний Capri, який поєднує в собі літій-іонний акумулятор ємністю 77 кВт-год із двигуном потужністю 210 кВт (286 к. с.) і максимальним крутним моментом 545 Нм. Він може розганятися від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди і розвивати максимальну швидкість 180 км/год. Запас ходу Ford Capri RWD становить 627 кілометрів за циклом WLTP.





Для водіїв, яким потрібна чудова продуктивність, є повнопривідний Capri. Він працює від двох електродвигунів, по одному на вісь, і оснащений акумулятором на 79 кВт-год. Він видає загальну потужність 250 кВт (340 к.с.) і 679 Нм максимального крутного моменту. Він розганяється до 100 км/год за 5,3 секунди, а також може досягти максимальної швидкості 180 км/год. Запас ходу повнопривідного Capri становить 592 км на одному заряді.

Технічні характеристики Ford Capri, задній привід Ford Capri AWD Потужність 210 кВт (286 к.с.) 250 кВт (340 к.с.) Максимальний крутний момент 545 Нм 679 Нм Батарея (корисна ємність) 77 кВт/год 79 кВт/год Привід Задній Повний Розгін 0-100 км/год 6,4с 5.3 Максимальна швидкість 180 км/год 180 км/год Споживання електроенергії (кВт/100 км) 13.3 15,0 Автономність (WLTP) 627 км 592 км





Повнопривідна версія потребує близько 26 хвилин, щоб зарядити акумулятор від 10 до 80% за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму потужністю 185 кВт. Модель із заднім приводом підтримує максимальну потужність зарядки постійним струмом 135 кВт. Обидві моделі оснащені бортовим зарядним пристроєм змінного струму потужністю 11 кВт.

До речі, варто відзначити, що серед додаткового обладнання є тепловий насос.

Бронювання на новий електричний кросовер-купе від Ford відкриється в другій половині 2024 року. Ціни наразі невідомі. Модель вийде на ринок навесні 2025 року. Процес серійного виробництва проходитиме в Німеччині на заводах, розташованих у Кельні.