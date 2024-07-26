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Обсяг заявок на енергокредити з 1 червня сягнув 38 млрд грн - НБУ
23:42 25.07.2024 |
Банки, які підписали меморандум про рамкові умови кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, мають загальний обсяг заявок у роботі в 38 млрд грн, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
"Тільки за останній тиждень отримано заявок на 7 млрд (гривень - ІФ-У). Загалом з 1 червня банки схвалили заявок на 3 млрд. Це фактично або вже підписані угоди, або угоди, які будуть незабаром підписані", - сказав він на пресбрифінгу в Києві в четвер.
Пишний уточнив, що НБУ збирав оперативну інформацію від банків із 1 червня до 21 липня 2024 року.
"За кілька тижнів маємо портфель кредитів на розвиток енергетичних потужностей уже на 337 млн грн. Я вважаю, це тільки початок", - додав він.
Як повідомлялося, суб'єкти мікро-, малого, середнього та великого бізнесу зможуть залучати інвестиційні кредити розміром EUR0,5-25 млн для впровадження інноваційних рішень у галузі енергетики на термін п'ять-сім років під облікову ставку (наразі 13% річних), відповідний меморандум 25 червня підписали 17 українських банків, на які припадає 83% усіх активів.
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