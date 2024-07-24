Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли

Google оновлює систему захисту користувачів Safe Browsing, внаслідок чого Chrome запитуватиме у користувачів, чому вони хочуть завантажити потенційно небезпечний файл на свій пристрій.

Станом на зараз, Safe Browsing також перевіряє всі файли, які завантажують користувачі, на потенційні ризики щодо того, чи вони не заражені шкідливим ПЗ.

Однак, якщо система виявляє, що файл може бути небезпечним, вона скасовує завантаження, яке пізніше все одне можна буде продовжити зі сторінки завантажень у браузері.

З оновленням, коли користувач намагатиметься завантажити потенційно небезпечний файл попри всі попередження зі сторони Chrome, з'явиться новий екран з трьома можливим варіантами відповіді на питання, чому користувач далі намагається завантажити файл.

Серед варіантів відповідей є: "Я створив цей файл", "Я довіряю цьому сайту" і "Я готовий прийняти ризики". Вибравши будь-яку з доступних відповідей, завантаження продовжиться.

Ймовірно, Google збирає таку інформацію, щоб точніше помічати потенційно небезпечні файли, проте пояснень зі сторони компанії щодо таких змін немає.