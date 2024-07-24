Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли

09:19 24.07.2024 |

Новини IT

Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли

 

Google оновлює систему захисту користувачів Safe Browsing, внаслідок чого Chrome запитуватиме у користувачів, чому вони хочуть завантажити потенційно небезпечний файл на свій пристрій.

Станом на зараз, Safe Browsing також перевіряє всі файли, які завантажують користувачі, на потенційні ризики щодо того, чи вони не заражені шкідливим ПЗ.

Однак, якщо система виявляє, що файл може бути небезпечним, вона скасовує завантаження, яке пізніше все одне можна буде продовжити зі сторінки завантажень у браузері.

З оновленням, коли користувач намагатиметься завантажити потенційно небезпечний файл попри всі попередження зі сторони Chrome, з'явиться новий екран з трьома можливим варіантами відповіді на питання, чому користувач далі намагається завантажити файл.

Серед варіантів відповідей є: "Я створив цей файл", "Я довіряю цьому сайту" і "Я готовий прийняти ризики". Вибравши будь-яку з доступних відповідей, завантаження продовжиться.

Ймовірно, Google збирає таку інформацію, щоб точніше помічати потенційно небезпечні файли, проте пояснень зі сторони компанії щодо таких змін немає.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес