Фінансові новини
- |
- 24.07.24
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
09:19 24.07.2024 |
Google оновлює систему захисту користувачів Safe Browsing, внаслідок чого Chrome запитуватиме у користувачів, чому вони хочуть завантажити потенційно небезпечний файл на свій пристрій.
Станом на зараз, Safe Browsing також перевіряє всі файли, які завантажують користувачі, на потенційні ризики щодо того, чи вони не заражені шкідливим ПЗ.
Однак, якщо система виявляє, що файл може бути небезпечним, вона скасовує завантаження, яке пізніше все одне можна буде продовжити зі сторінки завантажень у браузері.
З оновленням, коли користувач намагатиметься завантажити потенційно небезпечний файл попри всі попередження зі сторони Chrome, з'явиться новий екран з трьома можливим варіантами відповіді на питання, чому користувач далі намагається завантажити файл.
Серед варіантів відповідей є: "Я створив цей файл", "Я довіряю цьому сайту" і "Я готовий прийняти ризики". Вибравши будь-яку з доступних відповідей, завантаження продовжиться.
Ймовірно, Google збирає таку інформацію, щоб точніше помічати потенційно небезпечні файли, проте пояснень зі сторони компанії щодо таких змін немає.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану
|Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
Бізнес
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini