Ієна підстибнула на тлі розгортання операцій з валютою, а настрої щодо ризиків погіршуються

У четвер єна зросла до найсильнішого рівня по відношенню до долара за останні 2 з половиною місяці і досягла багатомісячних максимумів по відношенню до інших валют напередодні засідання Банку Японії (BOJ), яке відбудеться наступного тижня, на тлі згортання операцій з єною та зниження апетиту до ризику.

Долар, євро, фунт стерлінгів та інші основні валюти впали більш ніж на 1% по відношенню до єни, що аналітики пояснюють відмовою від шортів по єні напередодні липневого засідання Банку Японії, на якому може бути прийняте рішення про підвищення ставки.

Джерела повідомили Reuters, що центральний банк, швидше за все, обговорить питання про те, чи варто підвищувати процентні ставки наступного тижня, і оприлюднить план приблизно вдвічі скоротити купівлю облігацій в найближчі роки, сигналізуючи про свою рішучість поступово згортати масивні монетарні стимули.

По відношенню до долара, єна зросла більш ніж на 1% і досягла піку на рівні 152,23, що не спостерігалось з початку травня.

Євро впав більш ніж на 1% до 165,03 ієни, що також є найнижчим рівнем з травня, в той час як фунт стерлінгів знизився на 1,1% до 196,38 ієни.

«Ми знаємо, що спекулятивне співтовариство мало дуже великі короткі позиції по єні, і в міру того, як відбувалося розкручування, я думаю, спрацювало багато стопів, і багато з цих коротких позицій по єні почали закриватися», - сказав Хун Го, керівник відділу досліджень в Азії ANZ.

«Ринки також починають обмірковувати дії Банку Японії наступного тижня, тому я думаю, що це також сприяє подальшому розкручуванню шортів по єні».

Єна також отримала певну підтримку з боку «безпечної гавані», оскільки ризикові настрої посилилися після того, як Уолл-стріт різко знизився на тлі триваючого розпродажу акцій технологічних компаній.

«Я думаю, що зараз це просто ідеальний шторм. Ви маєте перепочинок в торгівлі технологіями, ви маєте перепочинок в торгівлі єною... ви маєте перепочинок в торгівлі Nikkei», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Несприйняття ризику негативно позначилося на австралійському і новозеландському доларах, які вже перебували під тиском зниження цін на сировинні товари.

Австралійський долар знизився на 0,43% до $0,6553, досягнувши 2-1/2-місячного мінімуму раніше на початку сесії.

Ківі подешевшав на 0,2% до 0,5918 долара.

У той же час, євро виріс на 0,03% до $1,08425, а фунт стерлінгів впав на 0,09% до $1,2895.

Окремі дослідження PMI, опубліковані в середу, показали, що зростання ділової активності в єврозоні призупинилося в липні, в той час як британська ділова активність зросла в тому ж місяці.

Ділова активність в США в липні також зросла до 27-місячного максимуму, але компанії, схоже, мали певні труднощі з утриманням вищих цін на свої товари та послуги на тлі опору з боку споживачів.

«В цілому, публікація індексів PMI не змінила нашої думки про те, що ЄЦБ, Банк Англії і ФРС знизять процентні ставки у вересні», - сказала Аріан Кертіс, старший глобальний економіст Capital Economics.

Трейдери також стежать за показниками зростання в США за другий квартал, які вийдуть сьогодні, хоча їх результати навряд чи суттєво змінять бети на зниження ставок ФРС в цьому році, оскільки вересневе зниження вже повністю враховане в ціні.

По відношенню до кошика валют долар впав більш ніж на 0,1% до 104,21, хоча це відбулося в основному на тлі різкого зростання єни.

У Китаї юань востаннє був стабільним на рівні 7,2589 за долар.

Китайський центральний банк вдруге на цьому тижні здивував ринки, провівши в четвер незаплановану кредитну операцію за значно нижчими ставками, що свідчить про те, що влада намагається надати сильніші монетарні стимули для підтримки економіки, яка перебуває в скрутному становищі.

Того ж дня п'ять найбільших державних банків заявили, що знизять депозитні ставки, що стало першим широким зниженням депозитних ставок китайськими банками з грудня минулого року.