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Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 13% через прискорення інфляції

14:54 24.07.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри переважно очікують збереження облікової ставки Національним банком України (НБУ) 25 липня на поточному рівні 13% річних.

"Ми очікуємо, що НБУ залишить незмінною облікову ставку на рівні 13%, головним чином спираючись на дані інфляції за червень, яка відчутно прискорилася. Якщо до цього шанси на зниження облікової ставки ще на 50 б.п. (до 12,5% - ІФ-У) виглядали досить високими, то після виходу інфляційної статистики, на нашу думку, різко знизилися", - сказав головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський також вважає, що регулятор, найімовірніше, залишить облікову ставку без змін у зв'язку зі зростанням інфляції, яке базується на підвищенні комунальних тарифів, податків і акцизів, а також на девальвації національної валюти. Однак банкір все ж не виключає зниження ставки на 0,5 в.п.

"Здається вірогідним, що НБУ або тимчасово призупинить пом'якшення політики і спостерігатиме за подальшою інфляційною динамікою, або здійснить символічне зниження на 0,5 відсоткових пункту", - зазначив Красовський.

Зі свого боку голова правління Юнекс Банку Іван Світек схиляється до думки, що НБУ збереже ставку на рівні 13% річних на завтрашньому засіданні.

Він зазначив, що зростання споживчих цін до попереднього місяця на 2,2% є високим показником, хоча загалом інфляція ще не сягнула цільового орієнтира центробанку в 5% і перебуває нижче траєкторії його квітневого прогнозу.

"Це дає підстави говорити про досить високу ймовірність - до 30% - зниження ставки на 0,5% під час липневого перегляду", - вважає голова Юнексу.

Водночас Світек також наголосив, що потенційне підвищення податків, перегляд комунальних тарифів, повна трансмісія підвищених тарифів на е/е і подорожчання долара можуть створювати значний тиск на ціни.

"Я навіть не виключаю, що НБУ може ухвалити рішення про збільшення облікової ставки на 0,5%. На користь цієї гіпотези можна навести зростання популярності найкоротших ОВДП в останні кілька тижнів. Схоже, ринок не вірить у перспективу подальшого скорочення ставок і навіть чекає корекції", - аргументував він своє припущення.

Найбільшу впевненість у зниженні облікової ставки продемонстрував голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

"НБУ з великою ймовірністю перегляне облікову ставку до рівня 12,5%. Адже навіть з урахуванням того, що річна інфляція в червні зросла з 3,3% до 4,8%, вона досі залишається нижчою від рівня, прогнозованого Національним банком України, а пом'якшення облікової ставки сприятиме більш швидкому відновленню кредитування та економіки в цілому", - пояснив він свою позицію.

Мудрий допускає зниження облікової ставки до кінця поточного року до рівня 10,5-11,5% річних, водночас акцентувавши увагу на суттєвих воєнних та інфляційних ризиках, які можуть вплинути на рішення НБУ.

"З урахуванням очікуваного прискорення інфляції навряд чи НБУ опустить облікову ставку нижче рівнів 12-13% на кінець цього року", - поділився своїми прогнозами Красовський з Правексу.

Колодій з Райфу очікує зниження ставки до кінця року до 12,5% річних.

"Я не дуже вірю в зниження облікової ставки до кінця року. Фактичні та потенційні інфляційні ризики посилюються, що звужує простір для пом'якшення дизайну монетарної політики. Більш вірогідним мені навіть видається збільшення ставки до кінця року в межах 1-2 в.п.", - поділився думкою щодо подальшої динаміки ставки Світек з Юнексу.

Щодо змін в операційному дизайні монетарної політики, то в Райффайзені бачать простір для звуження діапазону ставок тримісячних ДС і ДС-овернайт ще на 100 базисних пунктів (б.п.). Колодій припускає, що звуження може здійснюватися "кроками по 50 б.п.", але не впевнений, що це може статися безпосередньо завтра.

У березні 2024 року правління НБУ ухвалило рішення знизити ставку за 3-місячними ДС і кредитами рефінансування на 1,5 в.п. - відповідно з 19% до 17,5% річних і з 21% до 19,5% річних, тоді як облікову було знижено з 15% до 14,5% річних. Таким чином, діапазон між 3-місячним ДС і ДС-овернайт скоротився із 400 б.п. до 300 б.п.

"Революційних змін у дизайні монетарної політики та впровадженні третього етапу Стратегії валютної лібералізації НБУ найближчим часом я не очікую, і наразі ключовий фокус НБУ спрямований на оптимізацію валютного регулювання, підтримку економічної активності та захист інтересів учасників фінансового ринку", - упевнений голова правління ОТП Мудрий.

Красовський вважає зміни в опердизайні під час липневого засідання малоймовірними. Незважаючи на те, що на минулому засіданні члени комітету монетарної політики НБУ обговорювали можливість зниження прибутковості тримісячних ДС і ухвалили рішення повернутися до розгляду цього питання під час липневого засідання, банкір зазначає високі ризики, що перешкоджають цьому.

"На тлі погіршення інфляційних очікувань, а також девальвації національної валюти, яка спостерігається останніми днями, імовірно, НБУ поки що утримається від таких кроків. Це потрібно для збереження привабливості гривневих депозитів та уникнення додаткового девальваційного тиску", - пояснив Красовський.

Голова правління Юнексу дотримується думки про збереження поточного опердизайну монетарної політики в липні.

Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 в.п. - до 13,0% річних із 14 червня 2024 року. Це рішення підтримала переважна більшість - 9 із 11 - членів комітету монетарної політики на засіданні 12 червня, інші пропозиції були опустити її до 12,5% і зберегти на рівні 13,5%.

На тому ж засіданні семеро членів зазначеного комітету поділилися прогнозами щодо наявності потенціалу для зниження облікової ставки ще на 0,5-1 в.п. - до рівня 12,5-12% річних до кінця 2024 року, тоді як четверо висловили думку, що потенціал для її зниження вже вичерпано.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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