Американські індекси впали, оскільки голова ФРС Пауелл сказав, що зростання сповільнюється

Американські акції різко знизилися в середу, оскільки Nvidia попередила про значні витрати від нових обмежень США на експорт її чіпів до Китаю, а голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що економічне зростання США, схоже, сповільнюється.

У своєму виступі в Економічному клубі Чикаго Пауелл сказав, що більші, ніж очікувалося, мита, ймовірно, означають вищу інфляцію і повільніше зростання. Але він сказав, що ФРС буде чекати більше даних про напрямок розвитку економіки, перш ніж вносити будь-які зміни до процентних ставок.

Післяобідні коментарі голови ФРС викликали подальший розпродаж акцій, які вже перебували під тиском різкого падіння акцій Nvidia та інших виробників чіпів.

«Пауелл підтверджує те, що хвилювало інвесторів, а саме ймовірність уповільнення економічного зростання і більш тривкої інфляції в результаті мит», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Пізно ввечері у вівторок Nvidia заявила, що їй знадобиться 5,5 мільярдів доларів у вигляді штрафів після того, як уряд США обмежив експорт свого чіпа зі штучним інтелектом H20 до Китаю, ключового ринку для одного з найпопулярніших чіпів компанії.

Це була одна з останніх подій у торговельній боротьбі між США та Китаєм. У п'ятницю Китай підвищив свої мита на імпорт американських товарів до 125% у відповідь після того, як президент США Дональд Трамп фактично підвищив американські мита на китайські товари до 145%.

«Ринки та інвестори хочуть визначеності, і в цьому я впевнена: цей рік буде складнішим для інвесторів, ніж два попередні», - сказала Джина Болвін, президент Bolvin Wealth Management Group в Бостоні.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 699,57 пунктів, або 1,73%, до 39 669,39, S&P 500 - на 120,93 пунктів, або 2,24%, до 5 275,70, а Nasdaq Composite - на 516,01 пунктів, або 3,07%, до 16 307,16.

Під час сесії Nasdaq впав до 16 066,46 пунктів.

У той же час, індекс волатильності на Уолл-стріт, індекс Cboe Volatility, виріс, закінчивши день на позначці 32,64.

Акції Nvidia впали на 6,9% за день, а індекс акцій напівпровідникових компаній - на 4,1%. Нові американські обмеження також вплинули на компанію AMD, акції якої впали на 7,3%.

Також в середу голландський гігант з виробництва мікросхем ASML попередив, що мита призвели до зростання невизначеності щодо його перспектив.

«Ринки продовжують засвоювати деталі впровадження мит, які залишаються мінливими, і в результаті невизначеність інвесторів, бізнесу та споживачів залишається неймовірно високою», - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management в Біллінгсі, штат Монтана.

«Компанії починають посилатися на вплив мит і загалом на негативні наслідки, які породжує ця невизначеність», - сказав він.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,58 до 1. На Nasdaq 1 469 акцій зросли, а 2 964 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 2,02 до 1.

Обсяг на американських біржах склав 16,08 мільярда акцій у порівнянні з понад 18 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.