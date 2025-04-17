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Мінфін вдруге провів аукціон з обміну ОВДП

23:30 16.04.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 16 квітня вдруге провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За результатами аукціону, було подано заявок на загальну суму понад 13,4 млрд грн, з яких задоволено - 10 млрд грн.

"В обмін на резервні ОВДП із погашенням 21 травня 2025 року інвесторам запропоновано випуск резервних облігацій з терміном обігу до 25 жовтня 2028 року, номінальною дохідністю 15,01% річних та купонним платежем 75,05 грн кожні півроку", - пояснили в Мінфіні.

Середньозважена дохідність за результатами аукціону - 15,45%, при цьому гранична дохідність - 15,60%. Усього було задоволено 19 заявок із 22.

На рахунок у цінних паперах Мінфіна для погашення та анулювання буде зараховано облігації з терміном погашення 21 травня 2025 року в кількості 9 758 415 шт.

"Проведення успішного аукціону з обміну дозволяє ефективно управляти державним боргом, зменшуючи короткострокові навантаження на бюджет, та забезпечує більш ефективне управління ліквідністю", - йдеться у заяві.

Перший аукціон з обміну ОВДП в Україні відбувся 19 лютого 2025 року через електронну торговельну систему Bloomberg. За результатами аукціону було подано 8 заявок на 432 млн грн, які були повністю задоволені.
За матеріалами: Економічна правда
 

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