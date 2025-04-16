Світові продажі електромобілів зросли на 29%: рекорд у Британії, спад у Франції, Tesla в мінусі

У березні глобальні продажі електромобілів зросли до 1,7 млн одиниць, а за перший квартал 2025 року досягли показника 4,1 млн. Про це свідчать нові дані дослідницької компанії Rho Motion. У річному вимірі продажі зросли на 29%, а в порівнянні з лютим - на вражаючі 40%.

У Європі зафіксовано зростання продажів електромобілів на 22% від початку року, причому основним рушієм стали акумуляторні електромобілі (BEV), які виросли на 27%. Ринок BEV у Німеччині зріс на 37%, в Італії - на 64%, а у Великій Британії вперше зафіксували продажі понад 100 тис. електромобілів за один місяць, що стало можливим завдяки новим реєстраціям авто. У Франції, навпаки, продажі EV знизились на 18% через скорочення державних субсидій: BEV втратили 5%, а гібриди з можливістю підключення до мережі (PHEV) - аж 47%. Попри загальне зростання ринку електромобілів у Німеччині, продажі Tesla у цій країні впали на 70% протягом двох перших місяців 2025 року. Загалом, частка електромобілів у Німеччині вже досягла 17% всіх нових реєстрацій авто.

У Північній Америці продажі електромобілів зросли на 16% у першому кварталі 2025 року. Проте перспективи ринку залишаються невизначеними через нові мита, запроваджені Дональдом Трампом. У лютому було встановлено 25% мито на імпорт авто з Канади та Мексики, а в березні - ширше мито на всі імпортовані авто, що, ймовірно, спричинить зростання цін для споживачів. Близько 40% продажів електромобілів у США - це імпорт із країн на кшталт Японії, Кореї та Мексики, тому вплив на доступність і ринкову динаміку може бути суттєвим.

Китай, як і раніше, залишається світовим лідером з електромобілізації: продажі електромобілів у першому кварталі зросли на 36% у річному вимірі, майже досягнувши 1 млн одиниць лише за березень - рекорд, що востаннє фіксувався у серпні 2024 року. Торгівельна війна між США та Китаєм матиме мінімальний вплив на Піднебесну через низький обсяг транскордонних продажів електромобілів. Проте моделі Tesla X і S експортуються зі США до Китаю, і їхня ціна може майже подвоїтися через нові мита.

Керівник відділу даних Rho Motion Чарльз Лестер зазначив:

«Попри турбулентність, цього кварталу ми спостерігаємо сильне глобальне зростання ринку електромобілів. Деякі країни, як-от Велика Британія, побили рекорди в березні - водії все активніше переходять на електротранспорт.

Тим часом у Північній Америці прогнози не встигають за темпом політичних змін. Очевидно, що ринок електромобілів і так насилу конкурує з автомобілями з ДВЗ за ціною, тому скорочення субсидій та жорсткі тарифи на міжнародний ланцюг постачання гарантовано матимуть стримувальний ефект».

Продажі електромобілів у І кварталі 2025 року у порівнянні з І кварталом 2024 року (у млн одиниць, приріст %):

* Світ загалом: 4,1 млн (+29%)

* Китай: 2,4 млн (+36%)

* Європа: 0,9 млн (+22%)

* Північна Америка: 0,5 млн (+16%)

* Інші регіони: 0,3 млн (+27%)