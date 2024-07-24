Долар зміцнюється на тлі зниження цін на сировинні товари

Сировинні валюти досягли багатотижневих мінімумів в середу, відстежуючи слабкість китайського попиту, в той час як ієна зросла, оскільки продавці коротких позицій намагаються вийти з ринку напередодні засідання центрального банку.

Пізніше в Європі будуть особливо уважно стежити за показниками індексу менеджерів із закупівель в Європі, щоб зрозуміти, чи підтримають вони бети на два зниження ставок в Європі до кінця січня.

Євро утримувався на рівні $1,0848 під час торгів в Азії, а фунт стерлінгів, який може зрости, якщо індекси ділової активності в Британії здивують і знизять бети на зниження ставок, коштував $1,2901.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки в Японії на 10 базисних пунктів наступного тижня в 44%, а спекулянти, налякані кількома раундами ймовірних валютних інтервенцій з боку Японії, закривають прибуткові «carry trade», що були профінансовані в єнах.

Долар/ієна впав майже на 1% до 155,55 за ніч і торгувався близько 155,78 на початку азіатської сесії.

Рухи в інших парах були ще більшими: євро впав на 1,3% по відношенню до єни і досягнув п'ятитижневого мінімуму в 168,79 єни в Азії. Високоприбутковий мексиканський песо за ніч впав на 2% по відношенню до єни, а австралійський долар за два тижні впав майже на 6% по відношенню до єни.

«Ієна була супер, супер дешевою», - сказав старший стратег BNZ Джейсон Вонг у Веллінгтоні. «Але через інтервенції дуже багато власників коротких позицій виводять гроші з ринку напередодні засідання Банку Японії наступного тижня».

Падіння цін на нафту, залізну руду і мідь, а також хвиля неприйняття ризику в акціях потягли за собою падіння таких валют, як австралійський, новозеландський і канадський долари по відношенню до долара США.

Австралієць на початку торгів у середу торкнувся п'ятитижневого мінімуму трохи нижче $0,6612. Новозеландський долар коливався біля мінімуму вівторка на рівні $0,5951 за два з половиною місяці.

Минулого тижня показники зростання в Китаї не виправдали прогнозів, а несподіване зниження ставок в понеділок привернуло увагу до невтішних перспектив попиту на сировину, що призвело до падіння цін на залізну руду і мідь до тримісячних мінімумів.

Канадський долар досягнув шеститижневого мінімуму в 1,3787 канадських доларів за долар напередодні засідання центрального банку в середу. Ринки вбачають 84%-ву ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів під час засідання.

Індекс долара США на рівні 104,5 був близький до двотижневого максимуму. Китайський юань стабільно тримався на рівні 7,2909 на офшорних торгах.

Надалі трейдери чекають на дані по ВВП США і базовому індексу ділової активності, які вийдуть пізніше цього тижня, щоб перевірити очікування щодо двох знижень ставок в США до кінця цього року. Наступного тижня будуть опубліковані дані по інфляції в Австралії за другий квартал, які матимуть вирішальне значення для оцінки ризику чергового підвищення процентної ставки.