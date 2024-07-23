Азійські акції на підйомі завдяки відновленню акцій технкомпаній; Китай відстає

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, оскільки акції потужних технологічних компаній відновилися після нещодавнього падіння, хоча китайські ринки відстали, оскільки настрої щодо країни не продемонстрували значного покращення.

Регіональні ринки наслідували сильну нічну сесію на Волл-стріт, яка була підтримана, головним чином, відскоком акцій важких технологічних компаній. Основна увага була зосереджена на прийдешній квартальній звітності технологічних лідерів Alphabet і Tesla, яка має бути опублікована сьогодні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися на азіатських торгах, оскільки настрої все ще залишалися слабкими на тлі невизначеності щодо президентських виборів в США.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,2%, в той час як широкий індекс TOPIX додав 0,5% завдяки зростанню акцій технологічних компаній. Регіональні акції виробників мікросхем, зокрема, відстежували відскок на прикладі корпорації NVIDIA, яка є лідером у сфері штучного інтелекту.

Тайванські акції TSMC, найбільшого в світі контрактного виробника мікросхем, зросли на 2,7% після втрати майже 7% за останні п'ять сесій. Акції компанії отримали незначну підтримку завдяки позитивним прибуткам за другий квартал.

Південнокорейський KOSPI додав 0,3%. Дані по інфляції індексу цін виробників показали, що промислова інфляція в червні трохи зросла.

Але хоча у вівторок індекси високотехнологічних компаній відчули деяке полегшення, вони все ще продовжували різке падіння протягом минулого тижня, оскільки бети на зниження процентних ставок змусили інвесторів переорієнтуватися на сектори, які, швидше за все, отримають вигоду від відновлення економіки.

Азійські акції також постраждали від слабкого апетиту до ризику на тлі зростання невизначеності щодо президентських перегонів у США після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в них і підтримав віце-президента Камалу Гарріс як кандидата в президенти від Демократичної партії.

Кандидат від республіканців Дональд Трамп заявив, що Гарріс буде легше перемогти. Згідно з даними CBS і HarrisX, він також випереджав Байдена і Гарріс в опитуваннях, хоча це було до того, як Байден зняв свою кандидатуру.

У вівторок ротація в економічно чутливих секторах все ще залишалася в грі. Австралійський ASX 200 додав 0,7% завдяки зростанню акцій великих банків і гірничодобувних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, оскільки слабка рупія і оптимізм щодо індійської економіки утримують індекс і BSE Sensex 30 біля рекордних максимумів.

Уряд Індії також має представити свій бюджет на 2024 рік пізніше цього дня, що може спричинити певну волатильність на місцевих ринках.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,8% та 0,5% відповідно, а індекс Hang Seng, що спеціалізується на технологіях, втратив 0,3%.

Настрої щодо Китаю не демонструють ознак покращення, незважаючи на несподіване зниження процентної ставки Народним банком Китаю в понеділок, хоча аналітики стверджують, що це зниження було надто незначним, щоб мати суттєвий вплив на ситуацію.

Третій пленум Комуністичної партії Китаю значною мірою розчарував інвесторів, оскільки Пекін оприлюднив мало деталей щодо планів подальшого стимулювання економіки.

Але головним фактором, що вплинув на китайські ринки, були спекуляції щодо президентства Трампа. Трамп дотримується переважно жорсткої позиції щодо Китаю і може запровадити більше торговельних обмежень, що викличе гнів Пекіна.