Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азійські акції падають на тлі політичної невизначеності; зниження процентної ставки в Китаї не додає оптимізму
07:42 22.07.2024 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок на тлі невизначеності щодо того, як потенційна зміна адміністрації в США вплине на регіон, а несподіване зниження процентної ставки в Китаї замало підняло настрій.
Регіональні ринки перетравлювали несподіване рішення президента США Джо Байдена відмовитися від переобрання на другий термін, підтримавши замість нього віце-президента Камалу Харріс. Тепер Харріс, найімовірніше, буде балотуватися проти кандидата від республіканців Дональда Трампа.
Хоча ф'ючерси на Волл-стріт спочатку зросли після рішення Байдена, вони втратили більшу частину свого прибутку на азіатських торгах.
Тривале падіння акцій технологічних компаній також чинило тиск на азіатські ринки, оскільки поєднання фіксації прибутку і переорієнтації на більш економічно чутливі сектори призвело до значних втрат у технологічному секторі.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,7% кожен, отримавши незначну підтримку від несподіваного зниження базової вартості запозичень в країні.
Народний банк Китаю несподівано знизив базові ставки за однорічними та п'ятирічними кредитами, що призвело до подальшого зниження ставок до рекордно низького рівня, оскільки він намагався підтримати зростання.
Але цей крок мало поліпшив настрої на китайських ринках, які зазнали значних втрат протягом останніх тижнів на тлі посилення спекуляцій про те, що Трамп виграє другий термін.
Трамп, який випереджав Байдена і Гарріса за даними CBS минулого тижня, зберігає переважно негативну позицію щодо Китаю. Його адміністрація запровадила високі тарифи проти Китаю, що спричинило торговельну війну з Пекіном наприкінці 2010-х років.
Другий термін Трампа може потягнути за собою подібний сценарій, що не обіцяє нічого хорошого для другої за величиною економіки світу.
Занепокоєння щодо Китаю вплинуло і на інші регіональні ринки. Австралійський ASX 200 знизився на 0,8%, враховуючи, що країна має тісні торговельні зв'язки з Пекіном.
Більшість азіатських ринків відступили в понеділок, продовживши різкі втрати минулого тижня, оскільки політична невизначеність і розпродаж акцій технологічних компаній тиснули на регіональні ринки.
Японський Nikkei 225 знизився на 1,1%, а більш широкий TOPIX втратив 0,9%. Південнокорейський KOSPI знизився на 1,2% через різкі втрати в основних акціях виробників мікросхем.
Тайванський індекс Taiwan Weighted впав на 3%, продовживши нещодавні втрати на тлі невизначеності щодо того, як нова адміністрація США буде ставитися до острова і його відносин з Китаєм. Провідний виробник мікросхем TSMC впав на 3%, збільшивши втрати, незважаючи на сильні прибутки в другому кварталі.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки індійські акції постраждали від хвилі фіксації прибутку на останніх сесіях.
Гонконгський індекс Hang Seng був єдиним виключенням в Азії, який виріс на 0,4% завдяки деяким вигідним покупкам акцій потужних технологічних компаній. Раніше індекс впав до майже тримісячного мінімуму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Долар стабільний до євро, дешевшає проти фунта та єни
|Українські євробонди зросли після новин про реструктуризацію боргу
|НБУ із серпня почне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка
|МТСБУ з 19 липня підвищило вартість полісів «Зеленої карти» на 5%
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3320 грн/$1
|Ціни на золото зростають, оскільки Байден вийшов з президентської гонки
|Азійські акції падають на тлі політичної невизначеності; зниження процентної ставки в Китаї не додає оптимізму
Бізнес
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води