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Долар США слабко змінюється до євро і фунта, помірно дешевшає до єни
14:53 10.01.2025 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів, помірно дешевшає до єни вдень у п'ятницю.
Увагу трейдерів спрямовано на грудневий звіт з американського ринку праці, який буде опубліковано о 15:30 EET Консенсус-прогноз експертів передбачає збільшення кількості робочих місць у США минулого місяця на 160 тис. і збереження безробіття на рівні 4,2%, за даними Trading Economics.
Сигнали збереження стійкості американського ринку праці можуть ще більше послабити очікування трейдерів щодо подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її зниження на засіданні 28-29 січня оцінюють трейдери менш ніж у 5%, за даними CME FedWatch.
Федрезерву слід обережніше знижувати процентні ставки, заявив президент Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луїса Альберто Мусалем.
"З вересня [2024 року] картина змінилася, - наводить його слова The Wall Street Journal. - Економічні дані виявилися сильнішими... І показники інфляції були вищими, ніж хотілося б. Тому я змінив оцінку ризиків".
Раніше Мусалем висловлював підтримку рішенню ФРС розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики у вересні зниженням ставок одразу на 50 базисних пунктів (б.п.). У листопаді та грудні регулятор провів ще два зниження на 25 б.п. кожне. Зараз ставка перебуває на рівні 4,25-4,5%.
За словами глави ФРБ Сент-Луїса, на момент грудневого засідання зріс ризик того, що інфляція застрягне в діапазоні 2,5-3% за цільових 2%, і подальше зниження ставок "має бути поступовим - причому більш поступовим, ніж я думав у вересні".
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index втрачають по 0,01%.
Пара євро/долар за даними на 14:26 к. ч. торгується на рівні $1,0308 порівняно з $1,0302 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта в парі з доларом становить $1,2313 проти $1,2307 напередодні.
Пара долар/єна торгується на рівні 157,99 єни проти 158,14 єни на закриття попередньої сесії.
Керівництво Банку Японії на січневому засіданні, напевно, обговорюватиме підвищення прогнозів інфляції без урахування свіжих продуктів харчування та енергоносіїв на поточний і наступний фінансові роки (завершуються в березні 2025 і 2026 рр. відповідно), пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Це насамперед пов'язано зі стрибком цін на рис і ослабленням єни з моменту останнього прогнозу ЦБ у жовтні.
Поки що регулятор прогнозує базову інфляцію на рівні 2% у поточному фінроці та 1,9% у наступному.
Курс долара щодо офшорного юаня опустився до 7,3445 юаня з 7,3559 юаня напередодні.
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