Ціни на золото падають, коли долар відновлює свої позиції; мідь потерпає від побоювань щодо Китаю

Ціни на золото різко впали на азіатських торгах в п'ятницю, що було викликано як фіксацією прибутку, так і спекуляціями на тему потенційного президентства Дональда Трампа і більш жорсткої торгової політики США, що сприяли зміцненню долара.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися в п'ятницю, але зазнали різких втрат на тлі скупих сигналів про додаткові заходи стимулювання з боку Китаю, найбільшого імпортера, оскільки країна бореться з уповільненням економічного зростання.

Спотове золото о 07:05 EET впало на 0,9% до 2423,89 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 1,2% до 2426,45 доларів за унцію.

Спотові ціни зараз торгуються приблизно на 50 доларів нижче рекордного максимуму, досягнутого на початку цього тижня, на тлі деякої фіксації прибутку після сильного зростання протягом останніх семи днів.

Початковий стрибок цін на золото був викликаний, головним чином, зростаючим оптимізмом щодо зниження процентних ставок в США: згідно з даними CME Fedwatch, трейдери вбачають, що ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить ставки на 25 базисних пунктів у вересні, перевищувала 90%.

Хоча ці прогнози все ще залишалися в силі, долар знайшов деяку силу на цьому тижні завдяки несподівано високим даним по заявкам на допомогу з безробіття, які показали, що ринок праці - ключове показник для ФРС, щоб почати знижувати процентні ставки - залишається стійким.

Спекуляції щодо другого терміну Трампа - після того, як популярність колишнього президента різко зросла після невдалого замаху - також сприяли зміцненню долара на бетах на те, що протекціоністська політика Трампа може повернути більше капіталу назад в країну.

Інші дорогоцінні метали також знизилися в п'ятницю, слідуючи за падінням золота. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $976,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до більш ніж двотижневого мінімуму в $29,762 за унцію.

Ціни на мідь стабілізувалися в п'ятницю, але зазнали різких втрат цього тижня на тлі зростаючої невизначеності щодо найбільшого імпортера - Китаю.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 411,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4 280 за фунт.

Обидва контракти знизилися на цьому тижні на 4,7% до 7%.

Втрати по міді спочатку були викликані слабшими, ніж очікувалося, даними по економічному зростанню Китаю за другий квартал.

Повідомлення про те, що США розглядають можливість запровадження більш жорстких торговельних обмежень проти Китаю, також погіршили настрої щодо цієї країни, так само як і спекуляції щодо другого терміну Трампа.

Крім того, Третій пленум Комуністичної партії Китаю, який розпочався на початку тижня, не дав жодних натяків на додаткові стимулюючі заходи з боку Пекіна. Хоча офіційні особи пообіцяли надати більше підтримки, вони не надали жодних деталей щодо запланованих заходів.