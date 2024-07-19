Акції в Азії падають на тлі побоювань щодо стосунків між США і Китаєм; TSMC не викликає особливого ентузіазму

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю на тлі постійних побоювань з приводу відновлення торгової війни між США і Китаєм, в той час як позитивний звіт TSMC не зміг зупинити падіння акцій технологічних компаній.

Регіональні ринки отримали негативні сигнали від своїх американських колег, оскільки тривала ротація акцій технологічних компаній призвела до нічних втрат на Волл-стріт. Американські фондові індекси впали з рекордних максимумів за останні три сесії.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на торгах в Азії, оскільки відплив на Волл-стріт, схоже, дещо послабився. Увага також була прикута до низки ключових звітів про прибутки в США, які мають бути опубліковані найближчими днями, в тому числі найбільших компаній, включаючи Microsoft Corporation, Alphabet Inc і Tesla Inc, які мають представити свої звіти.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи знизилися в п'ятницю, хоча і торгувалися вище внутрішньоденних мінімумів.

Цього тижня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що США розглядають можливість введення більш жорстких торговельних обмежень проти Китаю, особливо в технологічному та чипмейкерському секторах країни.

Ці повідомлення посилили занепокоєння щодо відновлення торговельної війни між Пекіном і Вашингтоном, враховуючи, що торговельні відносини між ними і без того є напруженими.

Спекуляції щодо другого президентства Дональда Трампа також негативно вплинули на китайські акції, враховуючи, що Трамп дотримується переважно негативної риторики щодо Пекіна.

Втім, втрати китайських акцій були пом'якшені обіцянками більш сприятливої політики з боку китайського уряду, які прозвучали на Третьому пленумі Комуністичної партії Китаю.

Індекси технологічних галузей показали найгірші результати в Азії, оскільки цей сектор продовжував боротися за отримання прибутку, а очікування зниження відсоткових ставок спричинили широкий розворот в економічно чутливих секторах.

Втрати в технологічному секторі призвели до падіння японського Nikkei 225 на 0,4%, а гонконгського індексу Hang Seng - більш ніж на 2%.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 1,5% через втрати в акціях виробників мікросхем.

Акції виробників мікросхем впали навіть після того, як найбільша компанія галузі TSMC отримала більший, ніж очікувалося, прибуток за другий квартал і поліпшила свій прогноз щодо перспективи високого попиту з боку штучного інтелекту.

Акції компанії в Тайбеї впали на 2%, оскільки настрої щодо Тайваню також похитнули коментарі кандидата в президенти США від Республіканської партії Трампа, який заявив, що Тайвань повинен заплатити США за оборонні поставки.

Азіатські фондові індекси впали, оскільки настрої залишалися похмурими. Занепокоєння щодо Китаю призвело до падіння австралійського індексу ASX 200 на 1,1%, при цьому місцеві акції також фіксували прибуток після зростання до рекордних максимумів на початку тижня.

Японський TOPIX впав на 0,6%, оскільки м'якші, ніж очікувалось, дані по індексу споживчих цін викликали сумніви щодо того, чи підвищить Банк Японії процентні ставки найближчим часом.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, оскільки індекс наблизився до рекордних 25 000 пунктів.