Азійські акції падають на тлі торгової напруженості між США та Китаєм, що спричиняє падіння акцій техкомпаній

Більшість азіатських акцій впали в четвер, причому втрати були зосереджені навколо акцій технологічних компаній і виробників мікросхем, оскільки загроза нових обмежень з боку США щодо Китаю посилила занепокоєння з приводу відновлення торговельної війни між країнами.

Нещодавні коментарі кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа щодо оборонних витрат США на Тайвань також посилили напруженість на регіональних ринках.

Азійські фондові ринки відстали від Уолл-стріт, де індекси S&P 500 та NASDAQ Composite впали на розпродажах акцій компаній, що виробляють мікросхеми та технології. Сектори також постраждали від тривалої фіксації прибутку, оскільки оптимізм щодо зниження процентних ставок змусив інвесторів переорієнтуватися на більш економічно чутливі сектори.

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах, трохи відновившись після втрат середи.

Технологічні індекси показали найгірші результати в Азії в четвер, а японський Nikkei 225 впав на 2,1% через втрати в акціях виробників мікросхем. Акції Tokyo Electron Ltd., найдорожчого виробника мікросхем в країні, впали більш ніж на 8% після того, як агентство Bloomberg повідомило, що компанія може зіткнутися з більш пильною перевіркою з боку США щодо її поставок на китайські ринки.

У звіті Bloomberg йдеться про те, що США розглядають можливість введення більш жорстких торговельних обмежень щодо Китаю, якщо такі компанії, як Tokyo Electron і ASML Holding NV ADR, продовжать постачати чіп-технології до Китаю.

Такий крок може свідчити про продовження зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на те, щоб відрізати Китай від досягнень у галузі штучного інтелекту. Це також може викликати жорсткі заходи у відповідь з боку Пекіна, що призведе до відновлення торговельної війни між найбільшими економіками світу.

Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 1,4%, а погіршення настроїв щодо Китаю призвело до того, що шанхайський Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили 0,6% і 0,7% відповідно. Китайські ринки вже зазнали нещодавніх втрат на тлі побоювань, що Пекін також може вжити заходів у відповідь на торговельні тарифи з боку Європейського Союзу.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,8%.

Настрої щодо акцій виробників мікросхем також були на межі перед ключовою звітністю за другий квартал тайванської TSMC, яка повинна бути опублікована сьогодні.

Очікується, що TSMC, яка вважається лідером в індустрії виробництва мікросхем, опублікує сильні прибутки, оскільки вона виграла від величезного попиту на мікросхеми завдяки штучному інтелекту.

Акції TSMC на тайванських торгах впали на 3,5%, слідуючи за майже 8%-м падінням своїх американських підрозділів, причому розпродаж в значній мірі був викликаний коментарями Трампа і є частиною більш широкого падіння цін на чіпи.

Акції також були відкриті для фіксації прибутку після досягнення рекордних максимумів за останній рік на хвилі ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Виробник літографічного обладнання ASML Holding NV, який також вважається флагманом чипіндустрії, показав у середу прибуток, що перевищив очікування, оскільки отримав вигоду від попиту на ШІ.

Більш широкі азіатські ринки також відступили на тлі погіршення настроїв щодо регіону. Австралійський ASX 200 впав на 0,3%, відступивши від рекордних максимумів, оскільки значно сильніші, ніж очікувалося, показники по ринку праці посилили побоювання щодо підвищення процентних ставок в країні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, а погіршення настроїв щодо Азії призвело до того, що індійські акції почали фіксувати прибуток з рекордних максимумів.

Тим не менш, кілька регіональних ринків все ще торгуються біля рекордних максимумів, завдяки зростаючому оптимізму щодо того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки вже у вересні.