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АНАЛІТИКА

Долар коливається на тлі перспективи зниження ставки ФРС

08:03 17.07.2024 |

Фінанси

 

Долар невпевненно торгується в середу після скромного, але нетривалого зростання після публікації кращих, ніж очікувалося, даних по роздрібних продажах в США, оскільки трейдери зосередилися на перспективі зниження ставок Федеральної резервної системи вже у вересні.

Новозеландський долар виріс, оскільки дані показали, що неторгова інфляція в другому кварталі була вищою, ніж очікувалося, навіть незважаючи на те, що основний показник не виправдав очікувань. Ківі востаннє подорожчав на 0,46% до $0,6078.

Дані у вівторок показали, що роздрібні продажі в США в червні не змінилися, оскільки падіння доходів в автосалонах було компенсовано загальним зростанням в інших галузях, що свідчить про стійкість споживачів, яка зміцнила перспективи економічного зростання в другому кварталі.

Хоча долар спочатку піднявся на тлі цих даних, він не зміг утримати свої позиції, оскільки звіт мало вплинув на ринкові бети на зниження ставки ФРС у вересні, які зараз повністю враховані в ціні.

По відношенню до долара США євро востаннє коштував 1,0897 долара, коливався біля майже чотиримісячного максимуму, досягнутого на початку тижня.

Індекс долара коливався біля місячного мінімуму і востаннє становив 104,26, в той час як австралійський долар впав на 0,05% до $0,6730.

«Зрештою, історія, яка, на мою думку, найкраще описує ситуацію, полягає в тому, що ринки обрали історію про економіку Золотоволоски», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Так, роздрібні продажі залишаються високими, принаймні на номінальній основі, а споживчий попит сильний. Але більш важливими є дані по інфляції, і вони говорять ринку про те, що ФРС в змозі знизити процентну ставку досить скоро».

У той же час, фунт стерлінгів майже не змінився і склав $1,2972 напередодні публікації даних по інфляції у Великобританії, які вийдуть сьогодні.

Очікується, що споживчі ціни ще більше охолонуть в червні, що може стати додатковим аргументом на користь неминучого циклу пом'якшення з боку Банку Англії.

«Ми очікуємо, що червневий звіт по інфляції у Великобританії ще більше зміцнить очікування зниження процентної ставки на серпневому засіданні Банку Англії», - сказав Хенк Поттс, ринковий стратег Barclays Private Bank.

«Ми прогнозуємо, що загальний індекс споживчих цін може продовжити знижуватися, досягнувши 1,9% (в річному обчисленні), завдяки дезінфляційному тиску як на основні товари, так і на послуги».

Востаннє єна знизилась на 0,1% до 158,47, оскільки трейдери залишались напоготові до будь-якого втручання з боку японської влади для підтримки валюти після того, як вона, ймовірно, зробила це минулого тижня.

Дані Банку Японії, опубліковані у вівторок, свідчать про те, що Токіо, можливо, витратив 2,14 трильйона єн ($13,5 мільярда) на інтервенції в п'ятницю минулого тижня. Разом з оціночною сумою, витраченою в четвер, Японія, як підозрюють, купила майже 6 трильйонів ієн за допомогою інтервенцій минулого тижня.

За матеріалами: investing.com
 

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