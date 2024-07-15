НБУ веде роботу з партнерами щодо створення компаній для роботи з NPL

Національний банк України (НБУ) розпочав роботу з донорами щодо напрацювання механізмів створення АRС (Asset Resolution Company) - компаній для більш ефективного врегулювання нових проблемних кредитів (NPL), повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

"Ми почали роботу з донорами, щоб напрацювати механізми створення АRС-компаній. Потрібна законодавча база, і вона буде напрацьовуватися. Як і в багатьох інших питаннях Стратегії (з розвитку кредитування - ІФ-У), поки вона вийшла, ми вже зробили досить багато кроків", - сказала вона.

За її словами, ця інфраструктура необхідна насамперед для підвищення ефективності врегулювання нових проблемних кредитів, зокрема їх продажу та стягнення. Дадашова зазначає, що банки витрачають на врегулювання NPL колосальні зусилля, але, незважаючи на це, відновлення фінансового стану боржника та обслуговування кредиту є рідкістю.

"Спеціалізовані установи можуть бути ефективнішими за десяток банків, для яких це не ключове завдання, а скоріше додаткова обтяжлива функція. Компанії могли б працювати з пулами кредитів, шукати синергію. Як системні гравці, вони професійно займатимуться врегулюванням насамперед невеликих непрацюючих кредитів бізнесу", - повідомила директорка.

Дадашова вважає, що наявність такого механізму на ринку та ефективна робота АRС у стягненні могли б посприяти підвищенню цін на проблемні активи.

"Крім того, компанія потенційно може сприяти пошуку джерела дофінансування життєздатних бізнесів із тимчасовими труднощами. Банк не завжди буде готовий на це йти через високі ризики, а інші інвестори можуть бути до цього готові. АRС можуть стати майданчиком для таких інвесторів і позичальників, які опинилися в скрутному становищі", - припустила вона.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності 6 червня 2024 року схвалила Стратегію розвитку кредитування, ключовими завданнями якої є забезпечення фінресурсами відновлення енергоінфраструктури та стимулювання кредитного попиту оборонних підприємств, переробної та аграрної промисловості, а також бізнесу на деокупованих або наближених до фронту територіях.

"Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування", - пояснює пресслужба відомства.

Серед передбачених нею заходів зі скорочення рівня NPL присутнє затвердження Концепції створення компаній з управління проблемними активами з пропозиціями щодо її практичної реалізації, а також підготовка пропозицій для вдосконалення обміну інформацією щодо продажу NPL і правил доступу до такої, обидва кроки передбачені на четвертий квартал цього року.