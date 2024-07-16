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Азійські акції падають на тлі слабкого ВВП Китаю та наслідків замаху на Трампа
07:38 15.07.2024 |
Більшість азіатських акцій відступили в понеділок після розчаровуючих показників економічного зростання Китаю, в той час як невизначеність щодо політики США після замаху на колишнього президента Дональда Трампа також погіршила настрої.
Ринки боролися з низькими обсягами торгів через вихідний день в Японії.
Але втрати на більшості азіатських ринків були обмежені позитивним сигналом з Уолл-стріт в п'ятницю, коли американські фондові індекси наблизилися до рекордних максимумів на тлі зростаючого оптимізму щодо зниження процентних ставок.
Ф'ючерси на Волл-стріт були помірно позитивними на азіатських торгах на тлі спекуляцій про те, що замах на Трампа означає для президентських перегонів 2024 року. Цього тижня Трамп має з'явитися на з'їзді Республіканської партії 2024 року, де його, ймовірно, офіційно оголосять кандидатом у президенти від партії.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite не змінилися в ході нестабільної торгівлі, в той час як втрати в континентальних акціях призвели до зниження гонконгського індексу Hang Seng на 1,1%.
Валовий внутрішній продукт Китаю у другому кварталі зріс менше, ніж очікувалося, на 4,7% у річному обчисленні, головним чином через слабкі споживчі витрати і попит. Ця тенденція значною мірою нівелювала покращення промислового виробництва та виробничої активності.
Пригнічуючі дані щодо роздрібних продажів за червень підтвердили цю думку, оскільки занепокоєння щодо сповільнення економічного зростання, високого рівня безробіття та падіння ринку нерухомості призвели до того, що китайські споживачі ще більше скоротили свої витрати.
Зараз увага прикута до Третього пленуму Комуністичної партії Китаю, який розпочнеться пізніше в понеділок. На цьому заході зустрінуться вищі китайські посадовці, і за ним уважно стежитимуть на предмет нових сигналів щодо стимулювання економіки.
Занепокоєння щодо Китаю вплинуло на настрої в Азії. Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, оскільки індекс продовжував досягати нових піків на оптимізмі щодо економічного зростання Індії.
Австралійський ASX 200 був основним лідером в Азії за підсумками дня, піднявшись на 0,8% до рекордного максимуму 8 037,30 пунктів.
Зростання відбулося головним чином завдяки акціям великих банків та гірничодобувних компаній, причому останні, в тому числі BHP Group Ltd та Rio Tinto Ltd, мають відзвітувати про свої квартальні виробничі показники пізніше цього тижня.
Незважаючи на те, що економічні сигнали з Австралії були слабкими, місцеві акції виграли від того, що інвестори переорієнтувалися на більш економічно чутливі сектори, очікуючи на зниження процентних ставок у найближчі місяці. Ця тенденція спостерігалася на більш широких світових ринках.
Відносно менша частка технологій на фондових ринках Австралії також зробила країну привабливішою, оскільки інвестори вийшли з технологічного сектору після того, як ажіотаж навколо штучного інтелекту спричинив значний стрибок цін у цьому секторі.
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