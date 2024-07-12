Волатильна єна тримає ринки в напрузі на тлі зростання ризиків інтервенцій

Єна пом'якшала після волатильного старту в п'ятницю, коли трейдери зважували її різкий стрибок після несподіваного падіння споживчих цін в США, що викликало припущення, що Токіо здійснив інтервенцію, щоб підняти валюту з 38-річного мінімуму.

Японська валюта коливалася між прибутками і збитками на початку торгів, а потім трохи ослабла. Востаннє вона впала на 0,27% до 159,27 за долар.

У четвер вона підскочила майже на 3% до 157,40 відразу після звіту по споживчій інфляції.

Головний валютний дипломат Токіо Масато Канда заявив у п'ятницю, що влада вживатиме заходів на валютному ринку за необхідності, але відмовився коментувати, чи втручалася влада.

"Валютні інтервенції, безумовно, повинні бути рідкісними на ринку з плаваючим курсом, але нам потрібно буде належним чином реагувати на надмірну волатильність або безладні рухи", - сказав Канда.

Звичайна відсутність будь-яких офіційних коментарів щодо інтервенцій залишає інвесторів у здогадках, і тепер основна увага буде зосереджена на даних, що вийдуть наприкінці місяця, які покажуть, чи втручалася влада, чи ні.

Інформаційне агентство Asahi, посилаючись на урядові джерела, повідомило, що чиновники втрутилися на валютний ринок, в той час як Nikkei, також посилаючись на джерела, повідомило, що Банк Японії в п'ятницю провів з банками перевірку курсу євро по відношенню до ієни, що посилило хвилювання на ринку.

"Це просто опортуністичні дії... (і) американські дані роблять важку роботу", - сказав Мо Сіонг Сім, валютний стратег Банку Сінгапуру. "Якщо вони втрутилися, це свідчить про їх намір обмежити слабкість ієни".

Токіо втрутився наприкінці квітня і на початку травня, витративши на підтримку валюти приблизно 9,8 трильйона ієн (61,55 мільярда доларів).

Однак з тих пір єна вийшла за межі цих рівнів, досягнувши минулого тижня 38-річного мінімуму в 161,96 за долар, оскільки велика різниця між ставками в США і Японії далася взнаки, і валюта впала більш ніж на 11% по відношенню до долара в цьому році.

Цей розрив створив дуже прибуткову торгову можливість, коли трейдери позичають єну за низькими ставками, щоб інвестувати в доларові активи для отримання більш високого прибутку - так звана "керрі-трейд" (carry trade).

"Схоже, що сьогодні буде волатильний день, ринки будуть нервувати через інтервенції, але carry trade все ще дуже приваблива для коротких позицій по єні, а зміна фундаментальної історії є незначною після вчорашнього зниження індексу споживчих цін в США", - сказав Чару Чанана, керівник відділу валютної стратегії Saxo.

Сплеск ієни стався після того, як дані в четвер показали, що споживчі ціни в США в червні впали вперше за чотири роки, що твердо повернуло дезінфляцію на правильний шлях і зберегло можливість зниження процентної ставки Федеральної резервної системи на порядку денному.

"Звіт по інфляції в США виявився настільки хорошим, наскільки "голуби" могли сподіватися", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index, вказуючи на те, що останні дані більш ніж свідчать про уповільнення темпів зростання американської економіки.

Трейдери зараз оцінюють у 93% ймовірність того, що ФРС знизить ставки у вересні, в порівнянні з 73% до публікації індексу споживчих цін, як показав CME FedWatch Tool. Ринки оцінюють ймовірність пом'якшення ставки на 61 базисний пункт цього року.

В результаті долар опинився в обороні, а індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, склав 104,49, що недалеко від місячного мінімуму 104,07, якого він досяг у четвер.

"З огляду на ймовірність "голубиного" зниження ставки ФРС у вересні, ми можемо побачити більш м'який долар в найближчій перспективі", - сказав керуючий директор з інвестиційної стратегії OCBC.

Менон, однак, застеріг, що ринок оцінює більш агресивні темпи зниження ставок і відзначив ризик перемоги Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США.

"Відродження інфляційних очікувань в разі перемоги Трампа може призвести до того, що в наступному році ФРС буде діяти обережно".

У той же час, євро стабільно тримався на рівні $1,087, трохи нижче місячного максимуму в $1,090, досягнутого в четвер.

Фунт стерлінгів коливався близько до майже річного максимуму, досягнутого в четвер, і в останній раз був на рівні $1,29075 після того, як дані показали, що економіка Великобританії зростала швидше, ніж очікувалося в травні, що потенційно знизило шанси на зниження ставки в серпні.